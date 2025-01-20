ABC: Трамп собрал рекордные $250 млн на инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордные $250 млн на инаугурацию, которая пройдет 20 января, сообщили источники ABC News. Для сравнения: на состоявшуюся в 2017 году церемонию вступления в должность республиканца было собрано $107 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В этом году по $1 млн внесли технологические компании: Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber. Также пожертвования поступили от крупных игроков криптовалютной индустрии. В частности, $5 млн вложила Ripple, $2 млн — Robinhood, $1 млн — Coinbase.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет в Ротонде Капитолия. Впервые с 1985 года церемония пройдет в помещении: ее перенесли из-за холодной погоды. Желавшие посетить церемонию американцы смогут следить за ней по видеотабло. День инаугурации начнется с мессы в епископальной церкви Святого Иоанна.

Лусине Баласян