Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

ABC: Трамп собрал рекордные $250 млн на инаугурацию

Избранный президент США Дональд Трамп собрал рекордные $250 млн на инаугурацию, которая пройдет 20 января, сообщили источники ABC News. Для сравнения: на состоявшуюся в 2017 году церемонию вступления в должность республиканца было собрано $107 млн.

Дональд Трамп

Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

В этом году по $1 млн внесли технологические компании: Meta (признана в РФ экстремистской и запрещена), Apple, Amazon, Google, Microsoft, OpenAI и Uber. Также пожертвования поступили от крупных игроков криптовалютной индустрии. В частности, $5 млн вложила Ripple, $2 млн — Robinhood, $1 млн — Coinbase.

Инаугурация Дональда Трампа пройдет в Ротонде Капитолия. Впервые с 1985 года церемония пройдет в помещении: ее перенесли из-за холодной погоды. Желавшие посетить церемонию американцы смогут следить за ней по видеотабло. День инаугурации начнется с мессы в епископальной церкви Святого Иоанна.

Лусине Баласян

Америку делать — про этих людей

Америку делать — про этих людей

Кого Дональд Трамп пригласил в свой второй президентский кабинет

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...