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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Ижевска возобновил работу

В международном аэропорту Ижевска сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила Росавиация. Это последний из трех российских аэропортов, которые приостановили работу утром в целях безопасности.

Ограничения действовали около четырех часов. О приостановке рейсов Росавиация сообщила в 7:45 мск. Работу аэропорта возобновили в 11:30 мск.

Сегодня, 20 января, утром также приостанавливали прием и отправку рейсов аэропорты Казани и Нижнекамска. Они уже возобновили работу.

Минобороны сообщало, что в течение ночи был сбит 31 БПЛА над семью российскими регионами. В Казани обломок беспилотника упал рядом с жилым домом, обошлось без жертв.

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