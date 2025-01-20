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Коммерсантъ FM
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В аэропорту Казани ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

Временные ограничения для обеспечения безопасности ввели на работу аэропорта Казани, сообщила пресс-служба Росавиации. Воздушная гавань не принимает и не отправляет авиарейсы. В Казани объявлена угроза атаки беспилотников, заявила мэрия города со ссылкой на МЧС.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет»,— сказано в публикации Росавиации.

В предыдущий раз работа аэропорта ограничивалась 14 января. Тогда Татарстан подвергся атаке беспилотников. Из-за ограничений в аэропорту Казани было задержано 12 рейсов.

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