Состояние миллиардеров в 2024 году в мире выросло на $2 трлн

В 2024 году число миллиардеров в мире выросло на 204 человека, до 2769. Общее состояние миллиардеров за год увеличилось на $2 трлн. Такие данные приводит в своем ежегодном докладе Oxfam, объединение благотворительных организаций, занимающихся решением проблем бедности.

По оценкам Oxfam, в 2024 году в среднем каждые две недели в мире появлялись четыре новых миллиардера, а общее состояние всех обладателей миллиардов увеличивалось в среднем на $5,7 млрд в день. В Oxfam подсчитали, что при сохранении этих темпов в ближайшие десять лет в мире появятся пять обладателей состояний более $1 трлн.

Авторы доклада подчеркивают, что 60% состояний не являются результатом реального труда. Их обладатели получают деньги по наследству либо благодаря связям и монопольной власти. Впервые за время исследований в списке больше миллиардеров-наследников, чем тех, кто заработал свое состояние. Более того, абсолютно все миллиардеры в возрасте до 30 лет стали таковыми именно благодаря наследству.

В докладе говорится, что в мире число людей, живущих менее чем на $6,85 в день, «практически не изменилось с 1990 года». Доклад приурочен к началу Всемирного экономического форума в Давосе.

Подробнее — в материале «Миллиардеры вернулись к обогащению».

Алена Миклашевская