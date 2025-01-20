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В Ульяновской области дошло до суда дело о хищении труб для газопровода на 10 млн рублей

Суд рассмотрит уголовное дело о краже группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ) в Ульяновской области. В преступлении обвиняются двое местных жителей. Об этом сообщает прокуратура.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На этапе предварительного расследования установлено, что двое неработавших обвиняемых неоднократно проникали на территорию межпоселкового газопровода высокого давления от точки врезки у рабочего поселка Чердаклы до села Енганаево Чердаклинского района. Они похищали полиэтиленовые трубы.

В итоге с февраля по июнь 2024 года фигуранты уголовного дела причинили ООО «ТрубопроводСтройГаз» имущественный ущерб в размере более 10,7 млн руб. Им грозит до десяти лет лишения свободы.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Утверждено обвинительное заключение по нему.

Георгий Портнов

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