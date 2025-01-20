Началась реставрация Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове Великом

В Ростове Великом начались реставрационные работы в Спасо-Яковлевском Димитриевом мужском монастыре. Они займут несколько лет, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Господин Евраев рассказал, что в настоящий момент работы ведутся в храме святого Иакова Ростовского и в соборе Зачатия святой Анны, в котором сохранилась живопись 1689 года. Специалисты укрепят фундамент, несущие конструкции и отремонтируют кровлю, главы и кресты.

«Полная реконструкция монастыря займет несколько лет, но договорились с подрядчиками, что все этапы они будут проводить в максимально сжатые сроки без ущерба для качества»,— написал господин Евраев.

Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь был основан в конце XIV века ростовским епископом Иаковом, который был в нем похоронен. Монастырь является центром почитания двух святых – святителя Иакова Ростовского и святителя Димитрия Ростовского.

Алла Чижова