Началась реставрация Спасо-Яковлевского монастыря в Ростове Великом
В Ростове Великом начались реставрационные работы в Спасо-Яковлевском Димитриевом мужском монастыре. Они займут несколько лет, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Спасо-Яковлевский Димитриев мужской монастырь
Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области
Господин Евраев рассказал, что в настоящий момент работы ведутся в храме святого Иакова Ростовского и в соборе Зачатия святой Анны, в котором сохранилась живопись 1689 года. Специалисты укрепят фундамент, несущие конструкции и отремонтируют кровлю, главы и кресты.
«Полная реконструкция монастыря займет несколько лет, но договорились с подрядчиками, что все этапы они будут проводить в максимально сжатые сроки без ущерба для качества»,— написал господин Евраев.
Спасо-Яковлевский Димитриев монастырь был основан в конце XIV века ростовским епископом Иаковом, который был в нем похоронен. Монастырь является центром почитания двух святых – святителя Иакова Ростовского и святителя Димитрия Ростовского.