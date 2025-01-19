Самолет рейса Москва—Саранск по техническим причинам вернулся в Шереметьево

Самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс №6827 из Москвы в Саранск, по технической причине вернулся в аэропорт Шереметьево, сообщили РБК в пресс-службе компании. Воздушное судно село в московском аэропорту через час после вылета — в 20:52 мск. На борту находились 72 человека, в том числе шесть членов экипажа.

По информации источника ТАСС в экстренных службах, самолет вынужденно вернулся в аэропорт вылета из-за сработавшего датчика неисправности шасси. В настоящий момент готовится резервное судно, которое вылетит в Саранск после 22:00 мск, уточнили в пресс-службе авиакомпании.