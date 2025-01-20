Заметного охлаждения экономики РФ полгода не ждут

В январском анализе короткой динамики ВВП экономисты Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, фиксируя замедление экономической активности (см. график), отмечают, что, по данным ноября и частично декабря 2024 года, «формируется позитивный прогноз экономической динамики на первую половину 2025 года (прирост ВВП — около 3% год к году)». Это довольно позитивная оценка, учитывая свежие консенсус-прогнозы аналитиков из пула ЦБ и FocusEconomics (замедление в 2025 году до потенциала — около 1,5% (см. “Ъ” от 17 января).

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В ИНП РАН полагают, что экономика РФ в конце 2024 года достигла локального пика, превышение которого еще некоторое время возможно за счет бюджетного импульса декабря 2024 года. «О переломе тенденции экономического роста можно будет судить после выхода официальной статистики за декабрь 2024 года и начало 2025 года»,— отмечают они. С ними соглашаются эксперты Центра развития ВШЭ. Их свежие оценки сводного опережающего индикатора экономической активности также свидетельствуют, что охлаждение экономики «становится все более вероятным». «Хотя серьезное ухудшение общеэкономической конъюнктуры в России может последовать только за значительными негативными изменениями на рынке нефти и ростом потребительского и/или предпринимательского пессимизма, вполне вероятно, что высокий уровень ключевой ставки ЦБ охладит экономику. Как скоро при этом удастся обуздать инфляцию, зависит от масштабов бюджетных вливаний»,— заключают в центре.

Ускорение инфляции из-за роста издержек производителей и влияния девальвации рубля на цены импорта в ИНП считают ключевым риском на 2025 год. «Повышение цен производителей широкого спектра товаров и услуг (проезд на общественном транспорте, продукты питания, электроника и бытовая техника, стройматериалы и др.) вместе с ростом акцизов, штрафов, налогов и сборов может привести к снижению покупательной способности не только низкодоходных групп населения, но и среднего класса»,— отмечают там. Еще один риск — продолжение ухудшения поступлений нефтегазовых доходов в бюджет из-за прекращения транзита газа через украинскую газотранспортную систему и введения новых санкций США. Реализация этих рисков может привести к пересмотру прогноза роста ВВП в 2025 году в сторону понижения, заключают в ИНП РАН.

Артем Чугунов