Консенсус-прогноз по ВВП разошелся с официальной целью

Аналитики FocusEconomics (ведущий мировой поставщик макроэкономической аналитики) обновили среднесрочный консенсус-прогноз по России. Он основан на оценках 34 (прежде всего иностранных) инвестбанков, международных институтов и аналитических центров. Прогноз уже третий квартал подряд предполагает, что темпы роста ВВП РФ замедлятся до 1,6% в 2025 году и до 1,4% — в 2026-м (напомним, по результатам 2024 года Минэкономики ждет роста на 3,9%, ЦБ — на 3,5–4%). Далее темпы увеличения ВВП останутся примерно на таком же уровне до 2029 года, значительно отставая как от среднемировых темпов роста, так и от показателя стран Восточной Европы (см. график).

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Отметим, что ожидания FocusEconomics близки к актуальному консенсус-прогнозу Банка России, который в декабре 2024 года предполагал, что экономика вырастет на 1,5% в этом году и на 1,7% — в следующем. Между тем эти показатели сильно далеки от целевого прогноза Минэкономики, который видит их на уровне 2,5% и 2,6% соответственно.

Несмотря на неизменность общей оценки динамики ВВП, разброс прогнозов аналитиков FocusEconomics в новом обзоре вырос, максимальная и минимальная оценки для 2025 года составили 2,6% и 0,5%. Оценки базовых экономических показателей РФ с октября 2024 года, когда был опубликован предыдущий прогноз, несколько изменились. Так, оценка роста частного потребления в 2025 году повышена с 1,9% до 2%, инвестиций — с 2,5% до 2,6%, оценка роста промпроизводства снижена с 2,1% до 2%, а безработицы — с 2,8% до 2,7%. При этом заметно повышен прогноз инфляции на этот год — с 5,3% до 5,8%, что близко к консенсусу респондентов ЦБ (6%).

Обращает на себя внимание заметное повышение оценки среднегодового курса рубля к доллару — с 98,6 до 100,7 руб./$ на конец 2025 года. Это предполагает среднегодовой курс 100,4 руб./$ (при 102 руб./$ по консенсусу ЦБ). Столь сильные изменения прогноза курса рубля от FocusEconomics вряд ли связаны с изменением фундаментальных факторов и, вероятнее всего, предполагают дальнейшее ужесточение санкций в отношении России. Впрочем, оценка объема текущего счета на 2025 год фактически не изменилась, составив 2,7% против 2,8% ВВП в предыдущей версии прогноза.

Артем Чугунов