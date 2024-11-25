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Коммерсантъ FM
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Контейнеры ищут альтернативу Востоку

Темпы роста перевозки замедляются

Контейнерный рынок РФ продолжает расти по всем видам сообщения, но аналитики уже говорят о замедлении динамики из-за проблем на железной дороге. Статистика десяти месяцев показывает, что сложности с вывозом контейнеров через порты Дальнего Востока становятся драйвером роста перевозок через альтернативные направления — северо-запад и юг, где экспорт растет огромными темпами, хотя портам Балтики еще далеко до докризисных объемов загрузки. Участники рынка ожидают роста рынка на 6–7% по итогам года.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По данным FESCO, российский контейнерный рынок за десять месяцев вырос на 6,4% к тому же периоду прошлого года, до 5,47 млн TEU. Перевозки выросли во всех видах сообщения. Экспорт увеличился на 6%, до 1,47 млн TEU, импорт — на 4%, до 2,34 млн TEU, внутрироссийские перевозки — на 6%, до 1,15 млн TEU, железнодорожный транзит — на 23%, до 508 тыс. TEU. FESCO учитывает в статистике перевозки груженых контейнеров морем и по железной дороге. По данным ОАО РЖД, включающим статистику по порожним контейнерам, за десять месяцев железнодорожные перевозки выросли на 6,8% до 6,5 млн TEU, что эквивалентно объему всего 2022 года.

При этом продолжается заметное сокращение экспорта контейнеров в дальневосточном направлении. За десять месяцев, по данным FESCO, показатель снизился на 26%. Импорт на этом направлении, напротив, вырос на 12% в январе—октябре.

Исполнительный директор ЕСП (объединяет крупнейших контейнерных операторов) Сергей Авсейков называет основным сдерживающим перевозки ограничением дефицит инфраструктуры в наиболее востребованном восточном направлении.

«Вместо 22 груженых контейнерных поездов среднесуточно на восток в ноябре пропускают не больше 13–14. Также негативно на приросте рынка скажутся осенние меры ОАО РЖД по регулированию подвижного состава, в том числе дефицитных фитинговых платформ»,— говорит он. Первую половину ноября, напоминает господин Авсейков, действовали жесткие ограничения отправки и подсыла порожних платформ по всем направлениям, из-за чего произошла каскадная разбалансировка движения. Но, добавляет он, ОАО РЖД находится в диалоге с ЕСП, слышит аргументы участников рынка и адаптирует регулировочные алгоритмы под их запросы. В ОАО РЖД “Ъ” сказали, что в восточном направлении предъявление груза значительно превышает возможности инфраструктуры, и призвали совместно с рынком рассмотреть возможности диверсификации маршрутов экспортных перевозок контейнеров, в том числе с использованием коридора «Север—Юг».

На северо-западном направлении контейнерные отправки растут как в экспортном (на 46%), так и в импортном (на 25%) сообщении. В то же время в портах Балтики загрузка далека от докризисной. За десять месяцев 2021 года через Санкт-Петербург прошло 1,6 млн TEU, а за десять месяцев 2024 года — 695 тыс. TEU.

Старший аналитик ЦЦИ Роман Шагалов говорит, что возможности российского контейнерного экспорта через порты Дальнего Востока стали ограниченны с марта этого года, когда на железнодорожной сети сократилось число согласованных заявок на отправку контейнерных поездов в восточном направлении. «На этом фоне ключевые экспортеры Сибири развернули экспортные маршруты в сторону сухопутных пограничных переходов Забайкалья, а экспорт контейнерных грузов из Центральной России стал сильнее тяготеть к портам Северо-Запада, особенно за счет роста экспорта целлюлозно-бумажной продукции и удобрений»,— рассказывает он. По словам Романа Шагалова, опережающее развитие экспортных и каботажных перевозок через порты Балтики позволяет поддерживать там перевалку контейнеров на уровне не менее 120 тыс. TEU в месяц, но это все еще сильно ниже пиковых объемов 2021 года, когда месячный оборот превышал 200 тыс. TEU.

Спрос на автоперевозки из Казахстана и Китая в Россию резко возрос

На южном направлении продолжают расти экспортные отправки через Новороссийск — на 26% в январе—октябре при сокращении импорта на 2%. Директор ЦЦИ Роман Соколов считает, что увеличение экспорта связано с развитием торгово-экономических отношений с Турцией и Индией, куда РФ увеличивает поставки химикатов, целлюлозы и лесных грузов. Сокращение импорта, говорит аналитик, может быть связано с требованиями иностранных морских линий сдавать порожние контейнеры в порту Новороссийска, что значительно увеличивает стоимость внутрироссийской доставки и мешает нарастить объемы ввоза. Операторы также ищут различные варианты для отправки контейнеров на экспорт в обход Восточного полигона, поэтому перевозки из Новороссийска демонстрируют хорошую динамику, говорят в FESCO. «Например, через этот порт стало больше отправляться продукции уральских производителей, которые традиционно экспортировали через Дальний Восток,— поясняют в компании.— Таким же образом складывается ситуация и в портах Северо-Запада, которые остаются ключевым драйвером роста контейнерного рынка России».

По итогам года Сергей Авсейков ожидает роста контейнерного рынка на 6–7% «даже при существующих экономических и технологических трудностях». Но Роман Шагалов отмечает, что в последние месяцы темпы прироста снижаются. Если перевалка контейнеров в портах устойчиво растет, то сложности с их дальнейшим вывозом нарастают, говорит он, обращая внимание на то, что по итогам октября 2024 года впервые за более чем два года железнодорожные контейнерные перевозки на сети ОАО РЖД сократились в годовом выражении. «Основные причины этого — долгое ожидание вывоза контейнеров с сухопутных пограничных пунктов и припортовых терминалов, а также массовые "бросания" контейнерных поездов (отставления от движения) из-за эксплуатационных проблем на сети»,— говорит Роман Шагалов.

Наталья Скорлыгина

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