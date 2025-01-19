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Коммерсантъ FM
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В регионах закрываются городские прокуратуры

Генпрокурор России Игорь Краснов подписал приказ, упраздняющий городские прокуратуры в региональных центрах. Делается это в рамках «оптимизации штатного расписания».

Всего ликвидируемых городских прокуратур около двух десятков, среди них Брянская, Калининградская, Кемеровская, Курская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ставропольская, Томская, Хабаровская и другие. Как предполагается, их функции возьмут на себя вышестоящие региональные надзорные ведомства.

Штатных единиц в упраздняемых прокуратурах на данный момент относительно немного — от 11 до 21 человека, в ближайшие дни они будут переданы в кадровую службу Генпрокуратуры для дальнейшего перераспределения.

Александр Александров

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