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Коммерсантъ FM
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Плеймейкер «Динамо» застрял на родине

Московский клуб может потерять Бителлу

Во время зимнего перерыва в сезоне чемпионат России по футболу может потерять одну из своих самых ярких звезд. Основной плеймейкер ведущего борьбу за награды первенства «Динамо» Бителлу проигнорировал тренировочный сбор московской команды в Катаре и намерен перейти в бразильский «Ботафого», ранее предлагавший за его трансфер около €15 млн. Демарш футболиста может спровоцировать конфликт. Динамовцы угрожают в случае, если Бителлу откажется выполнять условия контракта с клубом, его дисквалификацией сроком на полгода, а также денежным штрафом за досрочное расторжение договора.

Первой санкцией «Динамо» в отношении Бителлу, не явившегося на тренировочный сбор команды, будет штраф в размере месячной зарплаты

Первой санкцией «Динамо» в отношении Бителлу, не явившегося на тренировочный сбор команды, будет штраф в размере месячной зарплаты

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Первой санкцией «Динамо» в отношении Бителлу, не явившегося на тренировочный сбор команды, будет штраф в размере месячной зарплаты

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

О том, что назревает скандал, связанный с будущим Бителлу, первым сообщило бразильское издание Globo. Оно рассказало о том, что отправившийся во время новогодних каникул на родину футболист не присоединился к московской команде, вылетевшей в среду в Катар. Там пройдет ее первый тренировочный сбор во время традиционного зимнего перерыва в отечественном футбольном сезоне. Он стартовал в декабре и продлится до начала марта, когда возобновится национальное первенство.

У этого поступка 25-летнего Бителлу есть предыстория. Еще в декабре то же издание Globo сообщало о том, что игрок хочет покинуть Россию по «политическим причинам».

Сам Бителлу слухи опровергал, но чуть позже бразильские медиаресурсы уже уверенно писали о том, что его намерен купить «Ботафого». Этот клуб — сегодняшний флагман бразильского футбола. В 2024 году он впервые в своей истории выиграл Кубок Либердаторес, аналог европейской Лиги чемпионов в Южной Америке, и благодаря этому успеху получил право участвовать ближайшим летом в реформированном Международной федерацией футбола (FIFA) клубном чемпионате мира в США, превратившемся благодаря расширению формата из почти рядового в чрезвычайно заметное событие.

Считалось, что в первом предложении «Ботафого» по Бителлу, чей контракт с «Динамо» действует еще три с половиной года, фигурировала сумма €10 млн. Именно столько сами динамовцы заплатили бразильскому «Гремиу», когда в сентябре приобрели футболиста. Для российского трансферного рынка, существенно просевшего под влиянием международных санкций, это была очень крупная сумма. Позже «Ботафого» поднял цифру до €15 млн, однако и она «Динамо» не устроила.

Понятно, почему московский клуб так высоко ценит Бителлу. Плеймейкер почти сразу же после появления в России превратился в его лидера и вообще в одну из ярчайших звезд Российской премьер-лиги (РПЛ). В прошлом сезоне, первом полном в ней, у Бителлу была прекрасная для игрока его амплуа статистика. В 23 матчах чемпионата страны он забил восемь голов, притом что его приоритетом являлась все-таки организация атак. Во многом благодаря Бителлу «Динамо» едва не завоевало золото, упустив его лишь в заключительном туре из-за поражения от «Краснодара».

В сезоне текущем показатели Бителлу тоже неплохие. В 15 матчах чемпионата он, правда, забил всего один мяч, зато записал в актив девять голевых передач, сохранив огромную ценность для команды, снова ведущей борьбу за награды. На зимний перерыв «Динамо» ушло, занимая четвертое место в чемпионате, но всего в двух очках позади замыкающего топ-тройку «Спартак» и в четырех — от лидирующих в турнире «Краснодара» и «Зенита».

В «Динамо» официально не комментируют ситуацию с Бителлу. Однако источник “Ъ”, знакомый с ней, подтвердил, что «игрок не прилетел на тренировочный сбор».

Он отметил: «Клуб, ведущий в настоящий момент переговоры с агентом футболиста, отреагирует на демарш». Первой санкцией будет штраф в размере месячной зарплаты (он предусмотрен уже за пропуск обязательного в преддверии сборов медосмотра), но далее, если компромисс не удастся найти, могут последовать иные, гораздо более суровые меры. Собеседник “Ъ” уточнил, что в первую очередь речь идет о дисквалификации спортсмена сроком на шесть месяцев.

Globo же настаивает на том, что признанное неправомерным расторжение Бителлу контракта с «Динамо» в одностороннем порядке повлечет и финансовые претензии со стороны российского клуба. Формально он вправе потребовать выплаты записанной в договоре с бразильцем неустойки в размере $25 млн.

Бителлу, кажется, далеко не единственный бразильский футболист, выступающий в России, которым пытается усилиться «Ботафого». По данным BTBSports и Globo, клуб также заинтересован в приобретении у «Зенита» полузащитника Вендела, входящего в число ключевых игроков петербуржцев, выигравших шесть предыдущих российских чемпионатов.

Алексей Доспехов

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