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Конфискации имущества коррупционеров и нарушителей законодательства о приватизации становятся все масштабнее. Несмотря на то, что только в этом году Конституционный суд России запретил применять установленные Гражданским кодексом трех- и десятилетние сроки давности к искам прокуроров об изъятии имущества коррупционеров в доход государства, конфискации уже давно стали обычным делом. Только в этом году были изъяты активы, оцениваемые в 358 млрд руб., у авторитетного предпринимателя Олега Кана, занимавшегося добычей крабов и рыбы, а также его партнера Дмитрия Дремлюги (17,4 млрд руб.); автодилера «Рольф» (60 млрд руб.), «Макфа» (22 млрд руб.) и проч.

Кроме того, в доход страны были обращены алкогольные холдинги Global Spirits (15 млрд руб.) и SPI Group (2,8 млрд руб.), поскольку их хозяева Евгений Черняк и Юрий Шефлер, финансирующие ВСУ, по административным искам прокуроров были признаны экстремистами.

«За пять лет прокурорами предъявлено более 400 исков, в доход государства с коррупционеров взыскано свыше 11 тыс. объектов движимого и недвижимого имущества, а также денежных средств на сумму, превышающую 760 млрд руб.»,— сообщил в недавнем интервью ТАСС генпрокурор России Игорь Краснов.

По его словам, на эти деньги можно построить более 250 образовательных учреждений — средняя стоимость строительства одной школы составляет около 3 млрд руб. Изъятием имущества и доходов у коррупционеров «мы обнуляем всякую целесообразность незаконной наживы», подчеркнул глава надзорного ведомства.