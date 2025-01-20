«Новые люди» присматриваются к старым

Партия «Новые люди» запустила публичную платформу для отбора кандидатов на региональные выборы-2025. Среди значимых критериев — приверженность ценностям «свободы и прогресса», сообщил “Ъ” лидер партии Алексей Нечаев. Как стало известно “Ъ”, выдвинуть таким способом своих сторонников намерены и представители «Штаба кандидатов», участвовавшего в сборе подписей за Бориса Надеждина на президентских выборах-2024. Ситуативные союзы «Новых людей» с внесистемными либеральными силами призваны повысить узнаваемость партии среди соответствующего электората, полагает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Нечаев согласен на сотрудничество «Новых людей» со «старыми» либералами, если они пройдут проверку на соответствие партийным ценностям

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Алексей Нечаев согласен на сотрудничество «Новых людей» со «старыми» либералами, если они пройдут проверку на соответствие партийным ценностям

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Как рассказал “Ъ” председатель «Новых людей» (НЛ) Алексей Нечаев, к середине января партийцы получили уже свыше 15 тыс. заявок на участие в запущенной в конце прошлого года программе для кандидатов: «И, конечно, не все соискатели новички. Некоторые из них уже с опытом работы в других партиях и движениях, в том числе с опытом работы в "Штабе кандидатов"». НЛ открыты для работы с людьми, «которые разделяют ценности свободы и прогресса», отметил господин Нечаев. В то же время определяющим фактором при выдвижении будут «профессиональные качества и мотивация кандидатов, а не принадлежность к какому-либо движению», оговорился он.

Основатель «Штаба кандидатов» Дмитрий Кисиев подтвердил “Ъ” готовность организации к сотрудничеству с НЛ. Эта партия последовательно продвигает либеральные идеи, не боится сложных кампаний и выступает в Госдуме за обновление законодательства, стремясь сделать его более современным и свободным от излишних ограничений, мотивировал политик это решение. После президентской кампании Бориса Надеждина у команды «Штаба кандидатов» сохранилась сеть сторонников, пояснил господин Кисиев: «Среди кандидатов основные претенденты, которых мы будем поддерживать,— сотрудники и волонтеры наших штабов». Впрочем, в «Штабе кандидатов» готовы создать условия и для новых политиков, намеренных «проявить себя и заявить о своих прогрессивных взглядах», добавил политик. «Основной целью кампании ставим победу на выборах,— сообщил он.— Должна накопиться критическая масса депутатов наших взглядов, чтобы мы смогли по-настоящему на что-то влиять». Наибольшим избирательным потенциалом «Штаб кандидатов», по мнению его основателя, располагает в Томске, Оренбурге и Нижнем Новгороде.

Напомним, экс-депутат Госдумы от СПС Борис Надеждин выдвигался в президенты РФ на выборах 2024 года от партии «Гражданская инициатива». Его кампанию поддержали известные внесистемные оппозиционные политики. Господин Надеждин сдал в ЦИК 105 тыс. подписей в свою поддержку, но из проверенных 60 тыс. автографов 9 тыс. (15%) были признаны недействительными, поэтому в регистрации кандидатом ему было отказано.

Свою подпись за Бориса Надеждина поставил и кандидат в президенты от НЛ, вице-спикер Госдумы Владислав Даванков. В феврале прошлого года он сообщил “Ъ”, что включит в свою предвыборную программу несколько пунктов из программ незарегистрированных кандидатов, в том числе и господина Надеждина, а также рассматривает варианты потенциального сотрудничества с этим политиком. Конкретных договоренностей они, правда, не достигли, но в ходе региональной кампании-2024, когда Борис Надеждин и «Штаб кандидатов» формировали список поддержанных ими «альтернативных кандидатов» на выборах разных уровней, большинство в нем составили выдвиженцы НЛ. Как пояснял тогда “Ъ” господин Надеждин, НЛ стали единственной партией, официально поддержавшей саму идею такого списка, и, соответственно, активно участвовали в отборе кандидатов.

НЛ остаются единственной парламентской партией, которая пытается апеллировать к либеральному политическому флангу, указывает президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов. Но либеральный избиратель, во-первых, «максимально скептичен в отношении официальных выборных процедур», а во-вторых, «исторически крайне критичен к возможному предложению на этом рынке», напоминает эксперт. НЛ в основном не вызывают у либералов «большого хейта», но и не слишком узнаваемы в этой аудитории, отмечает политолог. Потому можно ожидать, что попытки партии заключать ситуативные союзы с внесистемными политиками повысят узнаваемость бренда среди либеральных избирателей, считает эксперт: «А вот конвертация узнаваемости в популярность — отдельная задача, требующая осмысленной стратегии и иногда выхода за сегодняшние рамки допустимого в публичной политике».

Григорий Лейба