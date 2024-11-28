Бориса Надеждина наказали со скидкой

Мировой судья подмосковного города Долгопрудный Владислава Кротова в среду привлекла бывшего кандидата в президенты Бориса Надеждина к административной ответственности сразу по трем статьям КоАП, оштрафовав в общей сложности на 50 тыс. руб. за финансовые нарушения в ходе предвыборной кампании-2024. Политик вину частично признал, пожаловавшись, что недооценил масштаб кампании, но главную ответственность возложил на Центризбирком, который заблокировал его избирательный счет после отказа в регистрации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Борис Надеждин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Борис Надеждин

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Напомним, Центризбирком (ЦИК) инкриминировал Борису Надеждину неполное предоставление сведений о поступлениях в избирательный фонд, незаконное использование денежных средств и нарушение правил их перечисления (ст. 5.17, 5.18 и 5.50 КоАП). По данным ЦИКа, в финотчете кандидата отсутствует полная банковская выписка по специальному счету, а часть платежных документов и договоров со сборщиками подписей представлена не в полном объеме либо оформлена с нарушениями. Кроме того, общая сумма не возвращенных Борисом Надеждиным денежных средств, запрещенных к приему, составила более 9,8 млн руб., и это квалифицировали сразу по двум статьям КоАП: как незаконное использование денежных средств и нарушение правил их перечисления.

«Вину признаете?» — спросила судья у экс-кандидата, приступая к рассмотрению первого протокола.

«Косяки, конечно, были,— осторожно объяснил господин Надеждин,— но они связаны с огромным объемом донатов, к которому никто не был готов. Никогда не было такого количества пожертвований — их сделали 45 тыс. человек!»

Проблема, по его словам, заключалась в том, что, когда человек перечисляет пожертвование в избирательный фонд, он обязан указать много разных данных о себе, и если что-то пропустит или ошибется — это считается анонимным пожертвованием, и его надо возвращать. Но сам кандидат этого не видит и должен дождаться уведомления ЦИКа. Сначала таких возвратов были десятки в день, рассказал политик, и его команда с ними справлялась, но потом поток начал нарастать лавинообразно — и штаб «захлебнулся», не помогло даже назначение дополнительных финансовых уполномоченных.

Ну а ЦИК, считает Борис Надеждин, усугубил проблему, заблокировав его счет сразу после отказа в регистрации. Это не позволило экс-кандидату рассчитаться со сборщиками подписей и за другие услуги, а также вернуть анонимные пожертвования. Было проблематично получить акты об оказанных услугах, не заплатив за них, резонно заметил политик и пожаловался: «35 лет участвую в выборах, и не было такого, чтобы не дали рассчитаться». Например, счет, открытый им на выборах губернатора Московской области в 2023 году, пришлось закрывать уже в ходе президентской кампании-2024, чтобы не путать жертвователей. «Ну и кроме того, я вообще не участвовал в работе с деньгами, этим занимались мои финуполномоченные. Я не бухгалтер, я политикой занимаюсь»,— объяснял Борис Надеждин.

«Ответственность за сдачу отчета несет кандидат»,— отрезала начальник отдела финансового контроля политических партий и избирательных фондов ЦИКа Ольга Алешина, которую суд вызвал в качестве свидетеля.

По ее словам, счета кандидата сразу после прекращения его участия в кампании блокируются всегда. Да и о невозможности отследить анонимные пожертвования «речи быть не может», настаивала сотрудница ЦИКа: по всем проверкам кандидату направляли письма, но их игнорировали. Не возвращались даже платежи «с явными признаками анонимности» — а ведь там было много оскорбительных надписей в адрес действующего президента, посетовала госпожа Алешина. В любом случае объем договоров с контрагентами превышал остаток средств на счете, где перед блокировкой оставалось всего 5 тыс. руб., добавила представительница ЦИКа.

«Да если бы счет разблокировали, я бы эти миллионы собрал за неделю!» — возмутился Борис Надеждин. «Так вину признаете? Событие административного правонарушения?» — еще раз поинтересовалась судья. «Единственное, в чем готов раскаяться, так это в том, что недооценил масштаб кампании»,— твердо стоял на своем экс-кандидат. Но потом, немного подумав, согласился признать вину, если это позволит сократить размер штрафа. Ведь для пенсионера с доходом в 41 тыс. руб. наказание грозит стать «неподъемным», признался Борис Надеждин.

В итоге суд учел частичное признание вины и другие смягчающие обстоятельства, и общая сумма назначенных штрафов составила 50 тыс. руб.— на треть ниже максимально возможной по этим статьям. При этом оснований для признания нарушения малозначительным (и, соответственно, для освобождения от ответственности) судья не нашла, отметив общественную опасность пренебрежительного отношения заявителя к исполнению своих обязанностей как кандидата на должность президента.

Анастасия Корня