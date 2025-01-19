Краснодарцы остановили армейскую серию
«Локомотив-Кубань» в Москве обыграл ЦСКА
ЦСКА и «Локомотив-Кубань» в воскресенье в Москве выдали грандиозное шоу, которое без вопросов следует признать лучшим на данный момент матчем сезона Единой лиги ВТБ. Победить в этой игре, наполненной всем, чем только может быть наполнен отличный матч, довелось краснодарцам. Они, выдав отличный баскетбол, выиграли со счетом 106:104 и нанесли армейцам первое в сезоне домашнее поражение. Но нельзя не сказать, что ничуть не меньше победы заслуживал ЦСКА. Он и мог ее оставить за собой, но важнейший бросок Алексы Аврамовича с сиреной цели не достиг.
ЦСКА и «Локомотив-Кубань» ранее в нынешнем сезоне встречались уже дважды, и оба матча, что называется, получились. Первый был, скажем так, про атаку, и там чуть удачливее оказались армейцы. Второй — про оборону, и тут удача сопутствовала краснодарцам. Но в обоих случаях у зрителей было мало оснований жалеть, что они выделили время на то, чтобы игры посмотреть.
Ну а те, кто пропустил воскресный матч, имеют все основания как раз жалеть. Но только о том, что упустили столь сочное зрелище.
Описывать перипетии игр, наполненных событиями, сменами лидера, просто красивыми моментами, а также эпизодами демонстрации игроками выдающихся баскетбольных качеств,— занятие неблагодарное. Легко скатиться в банальное перечисление из серии «прошел, отдал, попал». Эта игра не исключение. С самого начала было понятно, что ничего не понятно и так и останется до конца. Вот вроде бы у «Локомотива-Кубани» как-то яростно включился в игру Андрей Мартюк (из первых очков его команды на его счету значилось 13), попадавший и крюками, и с дистанции и клавший мячи сверху, после того как ворвался под щит соперника неудержимым паровозом. И Мартюк, безусловно, был хорош. Забегая вперед, нужно сказать, что в составе своей команды он стал самым результативным игроком (27 очков) и наверняка набрал бы еще больше, если бы уже ближе к концу не получил травму.
Но набеги Мартюка на общую картину равного противостояния мало влияли. У ЦСКА был свой сверхэффективный добытчик — Мело Тримбл.
Еще до перерыва он настрелял на 25 очков (рекорд результативности лиги за первую половину матча — 28 очков), а к концу матча довел свой личный счет до 35 очков. И поделать с ним гости ну совершенно ничего не могли. Помог сам Тримбл. Он быстро набрал четыре фола, и наставник ЦСКА Андреас Пистиолис вынужден был усадить его на лавку, просто чтобы сберечь для концовки.
А еще у того же «Локомотива-Кубани» очень хорош был Патрик Миллер, который, может, не так уж много забивал (12 очков), но зато выдавал изумительные передачи коллегам. А у ЦСКА в противовес Миллеру отрабатывал Алекса Аврамович (23 очка), который включался в самые сложные моменты и помогал купировать все попытки гостей убежать в отрыв. Но вообще практически все игроки команд, появлявшиеся на площадке, так или иначе свой вклад в результат вносили. Вопрос был в том, у кого к концу встречи останется больше козырей на руках. И чтобы получить ответ на него, зрителям пришлось пережить несколько весьма волнующих минут.
Апогея противостояние ЦСКА и «Локомотива-Кубани» достигло на последней минуте, к которой краснодарцы благодаря двум сверхуспешным эпизодам с участием Кирилла Елатонцева, сначала выдавшего дальнее попадание, а затем отметившегося блок-шотом, подошли с перевесом в два владения. Одно ЦСКА отыграл и очень хотел отбиться в защите. Но тут случилась катастрофа: Каспер Уэйр на ровном месте получил неспортивный фол. Это вызвало гнев Пистиолиса, который просто бросился к судье, хотя похоже было, что он готов уже наброситься на рефери (только борцовский хват Аврамовича удержал тренера), получил технический фол и покинул площадку.
В итоге просто так хозяева подарили гостям два штрафных броска. И оба Антониус Кливленд промазал.
И тут же гости потеряли мяч при его введении в игру. Ну а в ответной атаке ЦСКА вывел на чистый дальний бросок Аврамовича. Попади он этот трехочковый и быть ему героем встречи. Но мяч в кольцо идти отказался. Аврамович от расстройства упал на паркет, игроки «Локомотива-Кубани» от радости взмыли вверх, а судьи зафиксировали итоговый счет 106:104 в пользу гостей. К слову, для ЦСКА это первое домашнее поражение в сезоне — выигрышная серия длилась на протяжении 11 встреч.
Впрочем, несмотря на проигрыш, ЦСКА остается лидером регулярки. Другое дело, что от идущих на втором и третьем местах соответственно УНИКСа и «Зенита» его отделяет теперь только одна победа. Да и «Локомотив-Кубань» совсем недалеко — от ЦСКА он отстает на два выигранных матча.