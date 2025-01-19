Краснодарцы остановили армейскую серию

ЦСКА и «Локомотив-Кубань» в воскресенье в Москве выдали грандиозное шоу, которое без вопросов следует признать лучшим на данный момент матчем сезона Единой лиги ВТБ. Победить в этой игре, наполненной всем, чем только может быть наполнен отличный матч, довелось краснодарцам. Они, выдав отличный баскетбол, выиграли со счетом 106:104 и нанесли армейцам первое в сезоне домашнее поражение. Но нельзя не сказать, что ничуть не меньше победы заслуживал ЦСКА. Он и мог ее оставить за собой, но важнейший бросок Алексы Аврамовича с сиреной цели не достиг.

ЦСКА и «Локомотив-Кубань» ранее в нынешнем сезоне встречались уже дважды, и оба матча, что называется, получились. Первый был, скажем так, про атаку, и там чуть удачливее оказались армейцы. Второй — про оборону, и тут удача сопутствовала краснодарцам. Но в обоих случаях у зрителей было мало оснований жалеть, что они выделили время на то, чтобы игры посмотреть.

Ну а те, кто пропустил воскресный матч, имеют все основания как раз жалеть. Но только о том, что упустили столь сочное зрелище.

Описывать перипетии игр, наполненных событиями, сменами лидера, просто красивыми моментами, а также эпизодами демонстрации игроками выдающихся баскетбольных качеств,— занятие неблагодарное. Легко скатиться в банальное перечисление из серии «прошел, отдал, попал». Эта игра не исключение. С самого начала было понятно, что ничего не понятно и так и останется до конца. Вот вроде бы у «Локомотива-Кубани» как-то яростно включился в игру Андрей Мартюк (из первых очков его команды на его счету значилось 13), попадавший и крюками, и с дистанции и клавший мячи сверху, после того как ворвался под щит соперника неудержимым паровозом. И Мартюк, безусловно, был хорош. Забегая вперед, нужно сказать, что в составе своей команды он стал самым результативным игроком (27 очков) и наверняка набрал бы еще больше, если бы уже ближе к концу не получил травму.

Но набеги Мартюка на общую картину равного противостояния мало влияли. У ЦСКА был свой сверхэффективный добытчик — Мело Тримбл.

Еще до перерыва он настрелял на 25 очков (рекорд результативности лиги за первую половину матча — 28 очков), а к концу матча довел свой личный счет до 35 очков. И поделать с ним гости ну совершенно ничего не могли. Помог сам Тримбл. Он быстро набрал четыре фола, и наставник ЦСКА Андреас Пистиолис вынужден был усадить его на лавку, просто чтобы сберечь для концовки.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главный тренер команды ЦСКА Андреас Пистиолис (в центре) во время матча Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев во время матча Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Следующая фотография 1 / 2 Главный тренер команды ЦСКА Андреас Пистиолис (в центре) во время матча Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Андрей Ведищев во время матча Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев

А еще у того же «Локомотива-Кубани» очень хорош был Патрик Миллер, который, может, не так уж много забивал (12 очков), но зато выдавал изумительные передачи коллегам. А у ЦСКА в противовес Миллеру отрабатывал Алекса Аврамович (23 очка), который включался в самые сложные моменты и помогал купировать все попытки гостей убежать в отрыв. Но вообще практически все игроки команд, появлявшиеся на площадке, так или иначе свой вклад в результат вносили. Вопрос был в том, у кого к концу встречи останется больше козырей на руках. И чтобы получить ответ на него, зрителям пришлось пережить несколько весьма волнующих минут.

Апогея противостояние ЦСКА и «Локомотива-Кубани» достигло на последней минуте, к которой краснодарцы благодаря двум сверхуспешным эпизодам с участием Кирилла Елатонцева, сначала выдавшего дальнее попадание, а затем отметившегося блок-шотом, подошли с перевесом в два владения. Одно ЦСКА отыграл и очень хотел отбиться в защите. Но тут случилась катастрофа: Каспер Уэйр на ровном месте получил неспортивный фол. Это вызвало гнев Пистиолиса, который просто бросился к судье, хотя похоже было, что он готов уже наброситься на рефери (только борцовский хват Аврамовича удержал тренера), получил технический фол и покинул площадку.

В итоге просто так хозяева подарили гостям два штрафных броска. И оба Антониус Кливленд промазал.

И тут же гости потеряли мяч при его введении в игру. Ну а в ответной атаке ЦСКА вывел на чистый дальний бросок Аврамовича. Попади он этот трехочковый и быть ему героем встречи. Но мяч в кольцо идти отказался. Аврамович от расстройства упал на паркет, игроки «Локомотива-Кубани» от радости взмыли вверх, а судьи зафиксировали итоговый счет 106:104 в пользу гостей. К слову, для ЦСКА это первое домашнее поражение в сезоне — выигрышная серия длилась на протяжении 11 встреч.

Впрочем, несмотря на проигрыш, ЦСКА остается лидером регулярки. Другое дело, что от идущих на втором и третьем местах соответственно УНИКСа и «Зенита» его отделяет теперь только одна победа. Да и «Локомотив-Кубань» совсем недалеко — от ЦСКА он отстает на два выигранных матча.

Арнольд Кабанов