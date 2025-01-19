Искусственная бухта вокруг кормы танкера «Волгонефть-239» очищена от мазута

В ходе ликвидации последствий разлива нефтепродуктов при крушении танкера «Волгонефть-239» спасателям удалось полностью очистить от мазута небольшую искусственную бухту, в которой находится севшая на мель корма судна. Об этом сообщает оперативной штаб Краснодарского края.

Бухта у мыса Панагия образована за счет создания насыпного вала вокруг кормы танкера «Волгонефть-239». Вал защитил акваторию моря от растекания нефтепродуктов, которые просачивались из поврежденного корпуса судна. Остатки нефтепродуктов в бухте локализовали, окружив бонами. В течение минувшей ночи гусеничные экскаваторы собрали и погрузили на самосвалы остатки мазута из бухты, боновые заграждения отправлены на утилизацию.

Небольшое количество мазута в воде осталось рядом с искусственным валом, со стороны открытого моря, здесь работы продолжаются. Оперштаб отмечает, что сплошных массивов мазута здесь уже нет, в воде остались небольшие пятна нефтепродуктов.

По данным МЧС РФ, у кормы танкера «Волгонефть-239» собрано почти 14,5 тонны водомазутной смеси и других отходов, использованы 1,8 тыс. тонн сорбента. Водолазы установили на месте разлома корпуса танкера «Волгонефть-239» водонепроницаемый материал. Идет подготовка к откачке мазута из корпуса судна, нефтепродукт прогревают до нужной температуры.

Подробнее — в материале «Ъ» «Танкер показал мазутный язык».

Анна Перова, Краснодар