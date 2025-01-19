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Коммерсантъ FM
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Люксовые бренды активизируют продажи в Таиланде после падения спроса в Китае

На фоне снижения продаж люксовых марок в Китае, вызванного слабостью китайской экономики, производители товаров класса премиум переориентируются на другие рынки стран Азии. По данным Bloomberg, такие бренды, как Christian Dior, Louis Vuitton и Porsche, полагают, что компенсировать спад спроса в Китае поможет соседний Таиланд, где экономика стабильно растет, а либеральная политика в отношении туризма обеспечивает хорошие продажи люксовых товаров — как со стороны местного населения, так и со стороны приезжающих в страну иностранцев.

Christian Dior, Louis Vuitton, Maison Margiela, Jil Sander, Prada, Christian Louboutin и другие люксовые марки одежды и аксессуаров активизируют каналы продаж в Таиланде, открывая собственные бутики и расширяя присутствие в местных моллах премиум-класса. По подсчетам консалтинговой компании Luxurynsight, из 26 новых люксовых магазинов, открытых в странах Юго-Восточной Азии за последние 12 месяцев, почти половина (11 магазинов) пришлась на один Таиланд.

Кроме того, компания Porsche в сотрудничестве с местными девелоперами построит в Бангкоке дизайнерские премиум-кондоминиумы, площадью от 500 кв. м до 1130 кв. м и стоимостью от $15 млн до $40 млн.

Почему некоторые люксовые бренды испытывают трудности — в материале «Ъ FM».

Евгений Хвостик

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