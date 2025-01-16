Швейцарский люксовый холдинг Richemont показал рекордные продажи

Швейцарская компания Richemont, владелец таких люксовых брендов, как Cartier, Chloe, Dunhill, Montblanc, Piaget, Vacheron Constantin, Van Cleef & Arpels и др., представила свою отчетность за третий квартал 2025 финансового года, завершившийся 31 декабря 2024-го. Согласно отчету продажи составили €6,2 млрд — это рекордный квартальный показатель компании. Рост продаж по сравнению с аналогичным периодом предыдущего финансового года составил 10%.

Компания сообщила, что в Китае, где экономика до сих пор не может восстановиться после пандемии Covid-19, продолжается спад спроса, однако в остальных регионах мира прирост оказался двузначным. Наилучшая динамика продаж Richemont в минувшем квартале отмечена в Северной и Южной Америке (+22%), на втором месте по приросту продаж идут Ближний Восток и Африка (+20%), на третьем месте Европа (+19%).

Опрошенные Bloomberg аналитики назвали столь высокие показатели Richemont неожиданными на фоне общей слабости рынка люксовых товаров в прошлом году. Спад спроса в Китае, который долгое время поддерживал продажи многих брендов, а также неопределенная политическая ситуация в США накануне президентских выборов привели к тому, что продажи таких люксовых компаний, как Burberry или LVMH, в прошлом году снизились.

Инвесторы по достоинству оценили квартальные результаты Richemont — акции компании после публикации отчетности подскочили в цене на 15%.

Евгений Хвостик