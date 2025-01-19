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Генпрокуратура подала иск в суд на владельцев АО «Петербургский нефтяной терминал»

Генеральная прокуратура подала иск в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти на владельцев АО «Петербургский нефтяной терминал», сообщает РБК. Подробности на данный момент неизвестны.

Ответчиками по делу, помимо акционерного общества, выступают такие компании как «Новомор Лимитед», «Алмонт Холдинг Лимитед» и «Туджунга Энтерпрайзис Лимитед».

В качестве третьих лиц привлечены ФАС, Росимущество и «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т». Отметим, что в последние годы Генпрокуратура неоднократно подавала в суд, чтобы изъять частные компании в пользу государства.

Известно, что «Петербургский нефтяной терминал» ведет свою историю с 1995 года. Он предоставляет услуги по перевалке и хранению широкого спектра наливных грузов.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что Сестрорецкий районный суд зарегистрировал иск комитета имущественных отношений к Кириллу Нагиеву, сыну знаменитого шоумена. 35-летний артист задолжал городским властям 92,6 тыс. рублей за аренду земельного участка.

Андрей Маркелов

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