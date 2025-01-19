Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Министр безопасности Израиля подал в отставку из-за перемирия с «Хамасом»

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Оцма Йехудит», подал заявление об отставке, передает The Jerusalem Post. Причиной стало одобрение израильским премьер-министром сделки с палестинским движением «Хамас» о временном прекращения огня в секторе Газа.

Итамар Бен-Гвир

Итамар Бен-Гвир

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

Итамар Бен-Гвир

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

В отставку подали и состоящие в партии Итамара Бен-Гвира министр наследия Амихай Элиягу и министр по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. Из заявления также следует, что сама «Оцма Йехудит» выходит из состава правящей коалиции в правительстве.

Итамар Бен-Гвир называл договор с «Хамасом» и освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных безрассудным. По его мнению, эта сделка перечеркнет все достижения Армии обороны Израиля, достигнутые в период боевых действий.

Соглашение о прекращении огня было подписано Израилем и «Хамасом» 17 января при содействии США и Катара. Предполагается, что «Хамас» отпустит 33 заложников, а Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных. Сделка разделена на три этапа, первый из которых — прекращение огня в секторе Газа — вступил в силу в 12:15 мск сегодня, 19 января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль держит пальцы на спусковом крючке».

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...