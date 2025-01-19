Министр безопасности Израиля подал в отставку из-за перемирия с «Хамасом»

Министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, возглавляющий партию «Оцма Йехудит», подал заявление об отставке, передает The Jerusalem Post. Причиной стало одобрение израильским премьер-министром сделки с палестинским движением «Хамас» о временном прекращения огня в секторе Газа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Итамар Бен-Гвир

Фото: Ohad Zwigenberg / AP Итамар Бен-Гвир

Фото: Ohad Zwigenberg / AP

В отставку подали и состоящие в партии Итамара Бен-Гвира министр наследия Амихай Элиягу и министр по делам Негева, Галилеи и национальной устойчивости Ицхак Вассерлауф. Из заявления также следует, что сама «Оцма Йехудит» выходит из состава правящей коалиции в правительстве.

Итамар Бен-Гвир называл договор с «Хамасом» и освобождение из израильских тюрем палестинских заключенных безрассудным. По его мнению, эта сделка перечеркнет все достижения Армии обороны Израиля, достигнутые в период боевых действий.

Соглашение о прекращении огня было подписано Израилем и «Хамасом» 17 января при содействии США и Катара. Предполагается, что «Хамас» отпустит 33 заложников, а Израиль освободит более 1890 палестинских заключенных. Сделка разделена на три этапа, первый из которых — прекращение огня в секторе Газа — вступил в силу в 12:15 мск сегодня, 19 января.

Подробнее — в материале «Ъ» «Израиль держит пальцы на спусковом крючке».