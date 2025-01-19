«Хамас» передал Израилю список освобождаемых в рамках сделки заложников

Палестинское движение «Хамас» передало израильской стороне имена заложников, которые должны быть освобождены сегодня в рамках сделки о прекращении огня в секторе Газа, сообщает израильский телеканал Kan. Передачу списка также подтвердил советник офиса израильского премьер-министра Дмитрий Гендельман.

По информации Kan, имена были переданы через посредника. «Список получен несколько минут назад»,— приводит «РИА Новости» слова господина Гендельмана.

По условиям соглашения, Израиль должен был получить имена заложников еще 18 января. Однако представители «Хамас» заявили, что публикация имен заложников задерживается «по техническим причинам». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обвинил «Хамас» в нарушении обязательств по сделке и распорядился, чтобы Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) не прекращала огонь в секторе Газа. Предполагалось, что перемирие вступит в силу в 9:30 мск 19 января.

Первый этап сделки между Израилем и «Хамасом» продлится 42 дня. За это время «Хамас» обязался освободить 33 израильских заложников, а Израиль — начать вывод войск из сектора Газа. На втором этапе должны быть освобождены все заложники, полностью выведены израильские войска и освобождены более тысячи палестинцев, которые находятся под стражей в Израиле. На третьем этапе пройдет обмен телами погибших.

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