Главные анонсы 20–26 января
Важнейшие события предстоящей недели
20 января, понедельник
Россельхознадзор вводит запрет на ввоз всей животноводческой продукции из ЕС из-за угрозы распространения ящура.
В Москве пройдет заседание правительственной комиссии по делам соотечественников за рубежом под председательством главы МИД РФ Сергея Лаврова.
В Вашингтоне состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа. В первый же день он планирует применить большую часть своих указов, в том числе об ужесточении миграционной политики и укреплении границ.
В Давос-Клостерсе (Швейцария) начнется ежегодное собрание Всемирного экономического форума.
21 января, вторник
В России откроется прием заявок на отсрочку от прохождения срочной службы в армии от аккредитованных IT-компаний в рамках весеннего призыва 2025 года через «Госуслуги».
В Ростове-на-Дону Южный окружной военный суд приступит к рассмотрению по существу уголовного дела в отношении восьми человек, обвиняемых в причастности к теракту на Крымском мосту в октябре 2022 года.
Во Франции начнется Парижская неделя мужской моды.
22 января, среда
В Москве министр иностранных дел РФ Сергей Лавров проведет переговоры с главой МИД Киргизии Жээнбеком Кулубаевым.
23 января, четверг
Верховный суд России рассмотрит иск генерального прокурора РФ о признании террористическими украинских организаций «Правый сектор» (признана экстремистской и запрещена в РФ) и др.
В Москве стартует фестиваль, посвященный китайскому Новому году.
Расширяются экспортные ограничения Японии в отношении РФ на 335 наименований товаров.
В Лос-Анджелесе (США), как ожидается, будут объявлены номинанты 97-й премии «Оскар».
24 января, пятница
В Москве, как ожидается, президент РФ Владимир Путин проведет заседание попечительского совета МГУ.
В Лас-Вегасе (США) начнется конкурс красоты «Миссис мира».
25 января, суббота
В Москве пройдет празднование 270-летия МГУ.
В Греции начнется первое голосование в парламенте по избранию нового президента страны.
26 января, воскресенье
В Москве пройдут XXXIII Международные Рождественские образовательные чтения.
В Белоруссии пройдут президентские выборы.