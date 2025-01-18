Фигуристка Аделия Петросян стала чемпионом России по прыжкам

Фигуристка Аделия Петросян выиграла женский турнир чемпионата России по прыжкам. По сумме трех раундов она набрала 119,38 балла.

Второе место заняла Софья Муравьева с результатом 111,81 балла. На третьем месте — Анна Фролова, которая получила 110,54 балла.

Ранее чемпионом России по прыжкам в одиночных мужских соревнованиях стал фигурист Николай Угожаев. В финале он набрал 211,48 балла.

17-летняя Аделия Петросян уже получала титул чемпиона России в 2024 году. Она также дважды была победительницей финала Гран-при России.