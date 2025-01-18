Бербок объяснила фото с Шольцем, протягивающим ей руку

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок не видела того, что происходит за ее спиной, когда канцлер Олаф Шольц протянул ей руку. Так она прокомментировала фото, опубликованное изданием Bild.

«Это более символично для времени, в котором мы живем, когда выборочные кадры предполагают то, чего на самом деле не происходит»,— сказала госпожа Бербок ZDF. Она уверила, что изображение не показывает того, что она отвернулась от канцлера.

Bild писал о том, что госпожа Бербок покинула правительственное заседание, после того как Олаф Шольц заблокировал решение выделить новый пакет помощи Украине. По версии газеты, господин Шольц попытался удержать главу МИДа, однако разгневанная министр покинула помещение.

Общая сумма планируемого транша должна была составить €3 млрд. Первые новости о том, что Олаф Шольц может заблокировать поставки, Der Spiegel сообщал 9 января.

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