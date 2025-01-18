Россия и ОАЭ согласовали проект соглашения о двойном налогообложении

Россия и Объединенные Арабские Эмираты завершили финальный раунд переговоров о подготовке соглашения об избежании двойного налогообложения доходов, сообщает Dal. Проект подписан заместителем министра финансов России Александром Сазановым и его эмиратским коллегой Юнисом Хаджи аль-Хури.

При получении дохода от деятельности за рубежом лицо обязано заплатить налог как в стране резидентства, так и в стране, где был получен доход. Договор об избежании двойного налогообложения — это двустороннее международное соглашение, защищающее предпринимателя от двойной уплаты налога.

Соглашение призвано расширить экономическое и налоговое сотрудничество между странами и гарантировать права налогоплательщиков, защитив их от двойного налогообложения. Договор создаст удобный климат для иностранных и внутренних инвестиций, а также устранит налоговые барьеры, препятствующие деятельности инвесторов.

Предыдущий раунд переговоров между РФ и Эмиратами стартовал в июне 2023 года. В октябре 2024 года президент Владимир Путин заявил, что товарооборот между Россией и ОАЭ увеличился в три раза. Взаимные инвестиции между странами достигли $7 млрд.