Путин и президент ОАЭ обсудили в Кремле товарооборот и обмены пленными

В Кремле проходят переговоры Владимира Путина с президентом ОАЭ Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном. Глава ОАЭ прибыл в Москву накануне, у президентов уже прошли неформальные переговоры в Ново-Огарево.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Путин с Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном

Фото: Evgenia Novozhenina, Reuters Владимир Путин с Мухаммедом бен Зайдом Аль Нахайяном

Фото: Evgenia Novozhenina, Reuters

«Мы имели вчера удовольствие встретиться с господином президентом (ОАЭ.— "Ъ") в неформальной обстановке, поговорить обо всех чувствительных моментах нашего сотрудничества, обратить внимание на те вопросы, которые требуют особого внимания с нашей стороны. Несмотря на трехкратный рост товарооборота за последние три года, в течение последних семи месяцев мы наблюдаем некоторую коррекцию в сторону снижения»,— сказал Владимир Путин.

Президент ОАЭ на встрече сказал, что ценит отношения с Россией. По его словам, страна готова приложить усилия к большему увеличению товарооборота. Он также заявил, что партнерство с Москвой развивается в том числе в сферах энергетики и экономики.

Как отметил Владимир Путин, Россия и ОАЭ активно взаимодействуют в политических вопросах. Он уточнил, что речь идет не только о двусторонних контактах, но и о взаимоотношениях на больших площадках, таких как БРИКС и ООН.

Господин Аль Нахайян, в свою очередь, заявил о готовности усилить посредничество в гуманитарных вопросах и обмене военнопленных. «Любые усилия для урегулирования кризисов и конфликтов в интересах мира в мире и в интересах наших обеих сторон»,— добавил он.

Президент ОАЭ прибыл в Москву вчера, 20 октября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорил, что неформальные переговоры глав государств в Ново-Огарево продлились почти до полуночи. Ранее Кремль сообщал, что господин Аль Нахайян на этой неделе также отправится в Казань для участия в саммите БРИКС.