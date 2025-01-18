Хуситы заявили о ракетном ударе по зданию Минобороны Израиля в Тель-Авиве

Хуситы («Ансар Аллах») заявили о том, что они нанесли ракетный удар по зданию Министерства обороны Израиля, расположенному в Тель-Авиве. Об этом сообщает пресс-служба военного крыла движения.

«Ракетные войска вооруженных сил Йемена с помощью Всемогущего Бога провели военную операцию, нацелив баллистическую ракету типа "Зульфикар" на так называемое Министерство обороны израильского противника в оккупированном районе»,— заявили мятежники.

«Ансар Аллах» регулярно обстреливает территорию Израиля и корабли в Красном море и Баб-эль-Мандебском проливе. Это началось осенью 2023 года после обострения конфликта в секторе Газа. В ответ вооруженные силы США и Великобритании стали наносить удары по военной инфраструктуре хуситов, которая расположена на территории Йемена.

О развитии конфликта на Ближнем Востоке — в материале «Ъ» «Большая ближневосточная волна».