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Путин обсудил с Дедовым развитие Национального центра эндокринологии

Президент России Владимир Путин провел встречу с руководителем Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Иваном Дедовым. Ежегодно в центре получает амбулаторное лечение около 150 тыс. пациентов из России, стран СНГ и ближнего зарубежья, а около 25 тыс. проходит стационарное лечение.

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Kremlin Pool Photo / AP

Фото: Gavriil Grigorov / Sputnik / Kremlin Pool Photo / AP

Господин Путин на встрече сказал, что в этом году центру исполняется 100 лет. «Давайте теперь поговорим о будущем, о следующих шагах в развитии центра»,— добавил президент (цитата по пресс-службе Кремля).

Предыдущая встреча Владимира Путина с Иваном Дедовым состоялась летом 2023 года, когда обсуждался ход строительства нового корпуса медицинского центра. Тогда же руководитель центра рассказал президенту о причинах роста заболеваемости диабетом. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что между Владимиром Путиным и Иваном Дедовым сложился «давний диалог».

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