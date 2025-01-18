Запуск грузопассажирского парома между Сочи и Трабзоном перенесли на март
Из-за непогоды запуск грузопассажирского парома между Сочи и Трабзоном перенесли на март 2025 года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора ООО «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна. Ранее паромное сообщение должны были возобновить 23 января.
Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ
Запуск паромного сообщения отложили из-за плохих погодных условий, а также в связи с Рамаданом в Турции. По словам господина Туркменяна, изначально планировалось запустить рейсы в декабре, однако неблагоприятная погода повлияла на дату начала эксплуатации, и ее перенесли на январь.
Паром Sea Bridge может принять до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. На борту имеется 112 кают и 93 места в эконом-классе. Время в пути составляет не более 12 часов.