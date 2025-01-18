Из-за непогоды запуск грузопассажирского парома между Сочи и Трабзоном перенесли на март 2025 года. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на генерального директора ООО «СВС Шиппинг» Сергея Туркменяна. Ранее паромное сообщение должны были возобновить 23 января.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ Фото: Александр Скифский, Коммерсантъ

Запуск паромного сообщения отложили из-за плохих погодных условий, а также в связи с Рамаданом в Турции. По словам господина Туркменяна, изначально планировалось запустить рейсы в декабре, однако неблагоприятная погода повлияла на дату начала эксплуатации, и ее перенесли на январь.

Паром Sea Bridge может принять до 450 пассажиров и более 200 легковых автомобилей. На борту имеется 112 кают и 93 места в эконом-классе. Время в пути составляет не более 12 часов.

Алина Зорина