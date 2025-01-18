Сотрудника рехаба в Дагестане заподозрили в избиении пациента до смерти

Сотрудник реабилитационно-наркологического центра «Аманат» в Каспийске подозревается в избиении пациента центра, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан. Нанесенные побои, а также незаконное удержание повлекли смерть человека.

«12 января 2025 года в вечернее время подозреваемый, осознавая, что пациент реабилитационного центра нуждается в квалифицированной медицинской помощи, сообщать об этом в службу скорой медицинской помощи не стал и с целью пресечения агрессивных действий последнего связал его, после чего стал наносить ему удары по различным частям тела»,— говорится в сообщении пресс-службы.

Следственный отдел по городу Каспийску возбудил уголовное дело в отношении работника. Сотрудник обвинен по статье о незаконном лишении свободы (ч. 3 ст. 127 УК РФ) и причинении тяжкого вреда здоровью, которое привело к смерти (ч. 4 ст. 111 УК РФ).