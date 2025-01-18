В Воронежской области сократилась площадь возгорания на нефтебазе

Площадь возгорания на нефтебазе в Лискинском районе Воронежской области за прошедшие сутки сократилась, сообщил губернатор региона Александр Гусев. Пострадавших нет. Тушение продолжается третий день.

«Часть пожарных из других регионов вместе с техникой уже убывает в места постоянной дислокации. Они оказали неоценимую помощь в первые сутки после происшествия»,— рассказал господин Гусев в Telegram. Он добавил, что лично контролирует ситуацию.

15 января Воронежская область подверглась атаке БПЛА, в результате падения нескольких беспилотников в регионе возникло возгорание на нефтебазе. Изначально тушение осложняла угроза повторных атак на объект, на следующий день к борьбе к огнем привлекли два пожарных поезда.

Подробности — в материале «Ъ» «Пожар после налета».