В Воронежской области после падения БПЛА на нефтебазе начался пожар

В результате падения нескольких беспилотников в Воронежской области возникло возгорание на нефтебазе. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Александр Гусев. Согласно предварительной информации, пострадавших в результате происшествия нет. В регионе на протяжении шести часов действует предупреждение об опасности атаки БПЛА.

Сегодня утром господин Гусев сообщил об одном беспилотнике, сбитом расчетами ПВО и средствами РЭБ на территории одного из районов.

Впоследствии в течение дня воронежский губернатор проинформировал об уничтожении ее нескольких беспилотных летательных аппаратов в небе над областью, не уточнив их количество.