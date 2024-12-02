Интеллект потребовал денег

Разработчики вычислительной техники в 2024 году на 40% увеличили инвестиции в оборудование для искусственного интеллекта (ИИ). Необходимые системы хранения данных уже производятся, в том числе на российских чипах: например, НТЦ «Модуль» планирует увеличить их выпуск в 2025 году. Участники рынка отмечают, что стоимость разработки одного готового решения для ИИ начинается от 100 млн руб., и ожидают, что такое оборудование может занять около 23,7% выручки профильных компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Инвестиции российских разработчиков вычислительной техники в оборудование для ИИ (системы хранения данных — СХД, сервера) увеличились в 2024 году на 40%, рассказали “Ъ” в консорциуме АНО «Вычислительная техника», не сообщив абсолютные цифры (АНО ВТ, объединяет 33 разработчика вычислительной техники, в том числе «Аквариус», Yadro, ГК «Элемент» и др.). По их данным, с этого года инвестиции в оборудование для ИИ занимают 14,2% от всех вложений в разработку, а выпуск такой электроники с начала 2024 года увеличился на 10,5%. «Такой рост говорит о планомерном развитии отрасли и показывает серьезность намерений компаний адаптироваться к новым технологическим тенденциям»,— считает гендиректор консорциума Светлана Легостаева.

По оценке источника “Ъ” среди производителей оборудования, разработка одного сервера с ИИ, с постановкой на производство и подготовкой необходимой документации, отечественным разработчикам обходится в среднем в 100 млн руб.

Как сообщал “Ъ” в октябре, спрос на оборудование для работы с ИИ через госзакупки год к году увеличился вдвое (см. “Ъ” от 3 октября). Всего за январь—сентябрь 2024 года траты госкомпаний на эту электронику составили 1,7 млрд руб. В середине ноября CNews сообщал, что компания Yadro начала разработку серверов для ИИ. В компании отказались от комментариев.

В производителе Kraftway увеличили инвестиции в оборудование для ИИ в 2024 году, рассказал “Ъ” вице-президент компании Ренат Юсупов. По его словам, если в 2024 году в сфере ИИ их компания была сосредоточена на производстве специализированных серверов, то в 2025 году Kraftway планирует инвестировать в разработку и производство СХД для нейросетей. «На данный момент в России нет ажиотажного спроса на такое оборудование, однако с развитием ИИ уже со следующего года ожидаем серьезный интерес к нему»,— говорит он. По оценке господина Юсупова, стоимость одного сервера для ИИ начинается от 1,5 млн руб., в зависимости от заявленной мощности. По его оценке, оборудование для ИИ минимум в два раза дороже классического сервера, так как разработчики используют помимо обычных процессоров еще и тензорные, а также добавляют улучшенные системы охлаждения и электропитания.

В компании «Гравитон» говорят, что сейчас у ее R&D-команды в работе несколько платформ для ИИ, которые появятся на рынке в 2025 году. В Fplus также заявляют о росте инвестиций в разработку серверов для ИИ на 40% год к году. По их словам, компания уже разработала четыре модели такого оборудования, которые будут внесены в реестр Минпромторга. «В линейке уже есть результат сотрудничества с отечественным производителем нейроускорителей — компанией НТЦ "Модуль", а в ближайшее время мы планируем провести разработку решений и с другими российскими вендорами видеокарт для ИИ»,— говорят в компании.

В НТЦ «Модуль» сообщили, что интерес к их продукции в 2024 году вырос «многократно», в том числе из-за старта производства серверов для ИИ. Также представитель компании заявил, что НТЦ «Модуль» в 2025 году планирует увеличить выпуск собственных нейроускорителей в компактном и серверном исполнении, встраиваемых вычислительных блоков и портативных компьютеров. Где именно производятся чипы, в компании не уточнили.

По прогнозу АНО ВТ, в течение трех лет вычислительная техника для ИИ может занять в среднем 23,7% выручки разработчиков электроники. Представитель Fplus добавляет, что продажи таких серверов могут занять значимую долю в выручке организации, так как их цена выше цены обычных серверов в 5–10 раз. В «Гравитоне» подчеркивают, что доля разработки под задачи ИИ в общем портфеле компании занимает порядка 20%.

Тимофей Корнев