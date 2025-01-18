На Камчатке более 30 пациентов онкодиспансера заразились гепатитом

В Камчатском крае 36 пациентов краевого онкологического диспансера заразились острыми формами вирусного гепатита В и С, сообщил глава краевого минздрава Александр Гашков. СКР возбудил уголовное дело по п. 2 ч. 2 ст. 37 УПК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Министр рассказал, что в онкодиспансере прошли проверки краевого Роспотребнадзора. Специалисты выясняют «механизм инфицирования» больных. «У каждого пациента отобраны анализы. Более того, определенное количество пациентов уже прошли терапию»,— сказал господин Гашков в опубликованном в Telegram видеообращении.

Он добавил, что сформированы списки всех пациентов, которые лечились в онкодиспансере в течение 2023–2024 годов, у каждого взяли анализы. По решению Петропавловск-Камчатского городского суда в онкодиспансере приостановлена работа кабинета компьютерной томографии.

Согласно пресс-релизу СКР, в 2024 году в диспансере было допущено заражение не менее десяти человек «вследствие нарушений в ходе оказания медицинской помощи». Название заведения и другие подробности не приводятся.