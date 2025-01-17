В Краснодаре детская краевая клиническая больница приняла первых пациентов

Вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова посетила открывшийся лечебно-диагностический корпус детской краевой больницы, сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Как отметила вице-губернатор, в новом медицинском центре есть операционные блоки, реанимационные залы, лаборатории и хранилище стволовых клеток. Специалисты уже провели более 100 различных операций, в ближайшее время они смогут проводить трансплантацию костного мозга, ранее доступную только в столичных клиниках.

Анна Минькова подчеркнула, что в Краснодарском крае проживает более 1,3 млн детей, из которых свыше 1,2 тыс. находятся на учете с злокачественными заболеваниями.