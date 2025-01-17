В жилом доме в Нижегородской области произошел взрыв газа

В Богородске Нижегородской области произошел взрыв газа в жилом двухэтажном многоквартирном доме на улице Огарева. По данным областного минздрава, пострадал один человек. Пожилой женщине с признаками отравления угарным газом оказывают необходимую помощь.

Как сообщает МЧС, в результате взрыва рухнула межквартирная перегородка и загорелась кровля. Сотрудники МЧС спасли семь человек

На месте происшествия работают более 70 человек и 24 единицы техники. Прокуратура Нижегородской области поставила на контроль установление обстоятельств взрыва. Сотрудники прокуратуры координируют действия аварийно-спасательных служб.

Андрей Репин, Нижний Новгород