Суд приговорил экс-адвокатов Алексея Навального как участников экстремистского сообщества

Петушинский районный суд (Владимирская область) приговорил экс-адвокатов умершего в феврале прошлого года оппозиционера Алексея Навального — Вадима Кобзева, Алексея Липцера и Игоря Сергунина — по делу об участии в экстремистском сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК РФ). Вадиму Кобзеву суд назначил в качестве наказания пять лет и шесть месяцев колонии общего режима, Алексею Липцеру — пять лет колонии, Игорю Сергунину — три года и шесть месяцев. Каждому из осужденных адвокатов запрещено заниматься оказанием юридических услуг в течение трех лет после отбытия срока. Вадим Кобзев и Алексей Липцер не признали вину. О признании вины Игорем Сергуниным следствие сообщало в мае 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Игорь Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев в суде (17 января 2025 года)

Фото: Yulia Morozova / Reuters Игорь Сергунин, Алексей Липцер и Вадим Кобзев в суде (17 января 2025 года)

Фото: Yulia Morozova / Reuters

Дело в отношении защитников было возбуждено ГСУ СКР 11 октября 2023 года. Материалы расследования были выделены из большого дела в отношении оппозиционера и так называемой команды Навального, которую следствие считает экстремистской организацией. По версии СКР, с марта 2021-го по август 2023 года господа Кобзев, Липцер и Сергунин, «являясь членами сообщества», отправлялись на свидание с Алексеем Навальным в колонию, снабжали его информацией о действиях участников «команды», а затем передавали им различные указания.

В Петушинский районный суд дело передали в июне 2024 года. Тогда защитники поясняли: обвинение считает, что подсудимые вступили в экстремистское сообщество на территории Владимирской области, где Алексей Навальный отбывал срок по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше».

Алексей Навальный умер 16 февраля 2024 года в колонии особого режима в Харпе (ЯНАО). Региональное управление ФСИН сообщало, что оппозиционер почувствовал себя плохо во время прогулки. Согласно медицинскому свидетельству, причины смерти — естественные.

Полина Мотызлевская