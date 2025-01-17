Уральские ученые попросили у полпреда Жоги 31 млн рублей на ремонт микроскопа

Директор Института физики металлов уральского отделения Российской академии наук (УрО РАН) Николай Мушников попросил полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жогу помочь с ремонтом просвечивающего электронного микроскопа. Господин Мушников озвучил предложение в ходе визита господина Жоги в институт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Мушников (слева) и Артем Жога (справа)

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Николай Мушников (слева) и Артем Жога (справа)

Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

«Чтобы смотреть с атомным разрешением нужен просвечивающий электронный микроскоп, но, к сожалению, вышла из строя линза, и у нас просят 31 млн руб.»,— сказал он.

Николай Мушников также попросил полпреда поддержать строительство компактного источника нейтронов в Екатеринбурге и обратиться в адрес президента Курчатовского института Михаила Ковальчука. «Целесообразно делать такую установку на Урале, потому что у нас предприятия, которым это востребовано, и есть люди, которые занимаются нейтронографией и понимают в этом деле»,— сказал он.

В конце презентации разработок института Артем Жога попросил справочные материалы о проектах, требующих поддержки.

Василий Алексеев