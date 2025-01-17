Эксперты предупредили о вероятности «пузыря» на рынке недвижимости Урала

Екатеринбург и Тюмень оказались среди девяти городов России с риском вероятности возникновения «пузыря» на рынке жилой недвижимости, сообщили «Известия» о результатах исследования ИА «Движение.ру» и компании Devision.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Аналитики оценили валовый городской продукт (ВГП) в 20 городах по рыночной стоимости товаров и услуг во всех экономических секторах за год и сравнили с объемом текущего строительства не менее 1 млн кв. м к декабрю 2024 года. Полученный результат указывал на количество экономических благ на 1 кв. м строящегося жилья и характеризовал уровень комфортной и благополучной жизни людей, которые будут жить во всех этих домах в определенном городе по сравнению с другими.

Эксперты выяснили, что наиболее сбалансированным рынок по обеспечению текущих объемов строительства оказался в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Самаре. Екатеринбург и Тюмень оказались в списке городов с большими объемами строительства, но с относительно низким показателем ВГП — в него также попали Хабаровск, Уфа, Ростов-на-Дону, Рязань, Мытищи, Владивосток, Краснодар.

Как объяснили аналитики, низкий показатель указывает на перегрев рынка строительства — за ним не успевают другие отрасли экономики. Для роста нужно формирование неспекулятивного платежеспособного спроса и качественные условия жизни в новых домах не ниже текущего уровня.

Напомним, в 2024 году рынок недвижимости Екатеринбурга показал серьезную динамику — и по вводу жилья, и по ценам на квартиры, и по ставкам на ипотеку. По прогнозам аналитиков, в 2025 году спрос на квартиры упадет, но снижения цен на рынке новостроек ждать не стоит, напротив, они могут вырасти еще на 7%.

Ирина Пичурина