Тренер французской выдержки

Чемпионат мира, который в 2026 году примут США, Канада и Мексика, станет последним турниром в роли главного тренера сборной Франции для Дидье Дешама. Чем бы он ни закончился для французов, Дешам уже точно обеспечил себе статус самого успешного наставника в их истории. А 14 лет, проведенных им во главе команды, которая в 2018 году завоевала золото чемпионата мира в России и в 2022-м упустила его лишь в серии пенальти, увенчавшей катарский финал,— уже сами по себе феноменальный показатель. Топовые сборные, как правило, расстаются с тренерами довольно часто, а в некоторых за то время, что Дидье Дешам работал с французской, их сменилось по полдесятка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Главное достижение Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции — победа на чемпионате мира 2018 года в России

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Главное достижение Дидье Дешама на посту главного тренера сборной Франции — победа на чемпионате мира 2018 года в России

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Свой уход из французской сборной Дидье Дешам анонсировал в выступлении на канале TF1. Он сообщил, что покинет пост после истечения срока действия контракта с Федерацией футбола Франции (FFF), то есть после ближайшего чемпионата мира. Он пройдет с 11 июня по 19 июля в трех североамериканских странах — США, Канаде и Мексике. Отбор к нему в зоне Союза европейских футбольных ассоциаций (UEFA) стартует в марте, но большое количество мест, выделенных для представителей региона на турнире — 16,— практически не оставляет сомнений в том, что французская команда без особых проблем пройдет квалификацию.

Объясняя свое решение, 56-летний Дидье Дешам сказал, что, по его мнению, «настал идеальный момент» для того, чтобы о нем объявить, а «все хорошее когда-нибудь заканчивается», добавив, что «незаменимых нет».

Президент FFF Филипп Диалло, комментируя Le Figaro заявление Дешама, дал понять, что был готов к нему, сообщив, что, услышав его, «по крайней мере не упал со стула» от потрясения. При этом Диалло в первую очередь ссылался на продолжительность срока пребывания Дидье Дешама на ключевом посту в сборной. Он действительно выглядит огромным.

Дидье Дешам возглавил сборную Франции в 2012 году. Таким образом, после финиша североамериканского чемпионата мира стаж его работы в должности ее наставника составит 14 лет. Это чрезвычайно примечательная цифра даже по историческим меркам. Есть лишь несколько человек, которые тренировали элитные сборные дольше, чем Дешам. А таких, чтобы тренировали принципиально — не на год-два — дольше, всего-то двое. Гильермо Стабиле и Витторио Поццо руководили сборными Аргентины и Италии по 18 лет, но обоим их посты достались еще до Второй мировой войны.

По меркам же современным случай Дидье Дешама совсем особенный.

В последнее время наставники топовых сборных редко задерживаются в них надолго, даже хотя бы на пять-шесть лет, покидая их по разным причинам — из-за не соответствующих амбициям результатов, выгодных предложений от клубов, а также колоссальной психологической нагрузки, всегда сопутствующей деятельности на посту главного тренера заметной национальной команды. Исключений совсем немного. В этом веке список тех, кто чуть-чуть опережает Дешама по стажу, ограничивается уругвайцем Оскаром Табаресом и немцем Йоахимом Лёвом, трудившимся со сборными родных стран с 2006 по 2021 год. Большинство же команд, которые вместе с французской располагаются в верхней части рейтинга Международной федерации футбола (FIFA), с того момента, когда Дидье Дешам впервые принял предложение FFF, поменяли по несколько тренеров (см. справку в конце текста).

Впрочем, в том, что этот отрезок в биографии знаменитого в прошлом центрального полузащитника оказался настолько продолжительным, нет ничего удивительного. Дело в том, что каким бы ни был исход чемпионата мира 2026 года, Дидье Дешам точно расстанется со сборной Франции в статусе самого успешного ее наставника.

На стыке прошлого и нынешнего столетий она совершила яркий взлет, выиграв в 1998 году — с Дешамом в роли капитана — первое свое золото чемпионата мира, а в 2000-м добавив к нему золото первенства европейского. Однако затем французы пережили неожиданный спад. В 2006 году они добрались до финала чемпионата мира, но на других крупных турнирах раз за разом, несмотря на наличие в составе целого отряда экстра-класса, терпели сокрушительные провалы, показывая поразительно скучную игру и выбывая либо на ранних стадиях play-off, либо уже на групповом этапе.

Доверив сборную после континентального чемпионата 2012 года Дидье Дешаму, FFF, как выяснилось, попала в яблочко. Устроенная им кадровая и стилистическая перестройка довольно быстро принесла плоды в виде исключительной стабильности.

В минувшие 12 лет французская команда приняла участие в шести топовых состязаниях — трех чемпионатах мира и трех чемпионатах Европы. На всех, кроме пришедшегося на начальный этап «апгрейда» от Дешама мирового первенства 2014 года, она доходила как минимум до полуфинала, на трех была в финале. Золото, правда, досталось французам только однажды: в 2018-м она одержала победу на российском чемпионате мира. В 2016 году в финальной встрече домашнего для сборной Франции европейского первенства ее одолели в овертайме португальцы, а в 2022-м в финальной встрече мирового первенства в Катаре в серии пенальти — аргентинцы.

Правда, в последнее время появились некоторые признаки, указывающие на потерю сборной Франции прежнего уровня надежности. Например, летом 2024 года она показывала довольно невыразительный футбол на чемпионате Европы в Германии, с трудом дотянув до полуфинала, в котором срезалась на победителях турнира испанцах. А на излете осени французские медиаресурсы сообщали о «напряженности», а возможно, и полноценном конфликте, возникшем в отношениях между Дидье Дешамом и лидером команды Килианом Мбаппе. L’Equipe предположила, что сделанный загодя анонс прощания Дешама со сборной позволит тренеру «сгладить» его и в принципе снизить «давление» со стороны прессы, сконцентрировавшись на основных спортивных задачах.

Издание не сомневается, что, несмотря на то что FFF не называла вероятных преемников Дидье Дешама, главный кандидат на освобождающийся пост уже известен. Это еще одна легенда французского футбола Зинедин Зидан, который играл с Дешамом в «золотом» составе 1998 года. У Зидана довольно странный тренерский бэкграунд. Возглавив в 2016 году «Реал», он сразу записал в актив уникальное достижение в виде трех подряд побед в Лиге чемпионов. Однако после третьей Зидан внезапно покинул мадридский клуб, вскоре на пару уже далеко не таких удачных сезонов вернулся в него и больше не тренировал, невзирая на множество привлекательных предложений.

Алексей Доспехов