В Екатеринбурге не планируют возрождать артиллерийское командное училище

В полпредстве Уральского федерального округа (УрФО) не обсуждают восстановление Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища (ЕВАКУ), рассказал «Ъ-Урал» источник в полпредстве. Собеседник подчеркнул, что «при всем желании» полпреда президента на Урале Артема Жоги восстановить учреждение, решение остается за министром обороны России Александром Белоусовым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По словам второго собеседника «Ъ-Урал», знакомого с ситуацией в полпредстве, Артем Жога занят вопросом реконструкции военного клинического госпиталя в Екатеринбурге. «Именно здесь он будет оказывать всю необходимую поддержку, потому что госпиталь требует реконструкции»,— отметил источник. Собеседник добавил, что руководство учреждения передало господину Жоге необходимые для реконструкции материалы.

Ранее близкий к администрации столицы Среднего Урала Telegram-канал «Екатеринбург. Главное» сообщал, что в полпредстве УрФО обсуждают решение по возрождению артиллерийского командного училища «при активном участии» Артема Жоги. Училище было расформировано в октябре 2011 года по приказу на тот момент министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Учебное заведение стало одним из девяти армейских вузов, которые были ликвидированы в рамках реформы системы подготовки кадров для Минобороны.

Напомним, Артем Жога посетил военный клинический госпиталь в Екатеринбурге спустя пять дней после назначения полпредом президента в УрФО. Он подчеркнул, что полпредство «продолжит активно помогать госпиталю в решении бытовых и организационных моментов».

Василий Алексеев