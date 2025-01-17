В Екатеринбурге не планируют возрождать артиллерийское командное училище
В полпредстве Уральского федерального округа (УрФО) не обсуждают восстановление Екатеринбургского высшего артиллерийского командного училища (ЕВАКУ), рассказал «Ъ-Урал» источник в полпредстве. Собеседник подчеркнул, что «при всем желании» полпреда президента на Урале Артема Жоги восстановить учреждение, решение остается за министром обороны России Александром Белоусовым.
Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ
По словам второго собеседника «Ъ-Урал», знакомого с ситуацией в полпредстве, Артем Жога занят вопросом реконструкции военного клинического госпиталя в Екатеринбурге. «Именно здесь он будет оказывать всю необходимую поддержку, потому что госпиталь требует реконструкции»,— отметил источник. Собеседник добавил, что руководство учреждения передало господину Жоге необходимые для реконструкции материалы.
Ранее близкий к администрации столицы Среднего Урала Telegram-канал «Екатеринбург. Главное» сообщал, что в полпредстве УрФО обсуждают решение по возрождению артиллерийского командного училища «при активном участии» Артема Жоги. Училище было расформировано в октябре 2011 года по приказу на тот момент министра обороны РФ Анатолия Сердюкова. Учебное заведение стало одним из девяти армейских вузов, которые были ликвидированы в рамках реформы системы подготовки кадров для Минобороны.
Напомним, Артем Жога посетил военный клинический госпиталь в Екатеринбурге спустя пять дней после назначения полпредом президента в УрФО. Он подчеркнул, что полпредство «продолжит активно помогать госпиталю в решении бытовых и организационных моментов».