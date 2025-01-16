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Коммерсантъ FM
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Иран и РФ запустят канал для обмена финансовыми сообщениями в обход SWIFT

Тегеран и Москва готовят к запуску конфиденциальный канал для обмена финансовыми сообщениями, чтобы не нуждаться в SWIFT. Об этом заявил посол Ирана в Москве Казем Джалали.

«Сейчас ситуация в сфере банковского и валютного сотрудничества значительно улучшилась»,— констатировал посол в эфире телеканала IRIB (цитата по ТАСС). По его словам, в настоящее время стороны работают над конфиденциальным каналом обмена финансовыми сообщениями, «чтобы полностью избавиться от SWIFT». «2025 год могу назвать годом решения финансовых проблем в российско-иранских отношениях»,— заключил Казем Джалали.

17 января российскую столицу посетит иранская делегация во главе с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Как сообщало ранее госагентство IRNA, в ходе визита в Москву председатель Центробанка Ирана Мохаммад Реза Фарзин обсудит с российскими коллегами развитие сотрудничества между двумя странами в денежно-кредитной и банковской сферах.

Иран и Россия договорились перейти на взаиморасчеты в национальных валютах в мае 2022 года. В начале 2023 года представители центральных банков двух стран подписали соглашение о работе по упрощению финансовых и банковских операций. В конце ноября глава Центробанка Ирана заявил, что партнеры полностью исключили доллар из взаиморасчетов.

Анастасия Домбицкая

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