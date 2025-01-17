Назначен новый руководитель Ярославского театра кукол

Руководить Ярославским театром кукол будет заслуженный работник культуры РФ Алексей Хитров. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Министерство культуры Ярославской области Фото: Министерство культуры Ярославской области

Господин Хитров более 30 лет работает в театре, с 2002 года занимал пост заместителя директора. Он награжден почетными грамотами губернатора Ярославской области, мэра Ярославля, Российского профсоюза работников культуры и другими.

«Мы уверены, что под руководством Алексея Владимировича театр продолжит развиваться и радовать зрителей новыми успехами»,— заявили в минкульте.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что директор Ярославского театра кукол Дмитрий Стрекалов умер на 67-м году жизни. Прощание с ним состоялось 11 января.

Алла Чижова