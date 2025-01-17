Назначен новый руководитель Ярославского театра кукол
Руководить Ярославским театром кукол будет заслуженный работник культуры РФ Алексей Хитров. Об этом сообщили в министерстве культуры региона.
Фото: Министерство культуры Ярославской области
Господин Хитров более 30 лет работает в театре, с 2002 года занимал пост заместителя директора. Он награжден почетными грамотами губернатора Ярославской области, мэра Ярославля, Российского профсоюза работников культуры и другими.
«Мы уверены, что под руководством Алексея Владимировича театр продолжит развиваться и радовать зрителей новыми успехами»,— заявили в минкульте.
«Ъ-Ярославль» сообщал, что директор Ярославского театра кукол Дмитрий Стрекалов умер на 67-м году жизни. Прощание с ним состоялось 11 января.