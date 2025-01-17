Для участников СВО запустят программу «Управленческие кадры Урала»

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил о запуске образовательной программы «Управленческие кадры Урала». Ее целью является подготовка управленческих кадров из жителей региона, отстаивающих интересы страны, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Программа была запущена по поручению президента РФ Владимира Путина по аналогии с программой «Время героев». Она будет обучать современным методам и технологиям управления. «Проект объединит амбициозных и неравнодушных людей, знающих, как нужно защищать Родину и работать на ее благо»,— отметил Евгений Куйвашев.

Начало программы запланировано на февраль 2025 года. Заявки на участие будут приниматься онлайн. По итогам программы будет сформирован кадровый резерв управленцев для работы в органах власти и организациях региона.

Напомним, программа «Время героев» реализуется с марта 2024 года по поручению президента Владимира Путина Высшей школой государственного управления РАНХиГС. На нее в основном наборе подали заявки более 61 тыс. человек. Согласно размещенной на сайте программы информации, 18 участников основного потока были назначены на ответственные должности. В их числе — полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога, врио губернатора Тамбовской области Евгений Первышов, руководитель «Движения первых» Артур Орлов, сенатор Алексей Кондратьев и другие.

Полина Щуцкая