Участок трассы у Нижних Серег назвали самым опасным в Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области назвала 266 км трассы Пермь — Екатеринбург у Нижних Серег самым опасным для автомобилистов в регионе из-за неубранного снега, сказано в сообщении ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГИБДД Свердловской области Фото: ГИБДД Свердловской области

Во время проверки сотрудники Госавтоинсекции обнаружили, что разворотные петли у Нижних Серег оказались практически без уборки, из-за чего значительно возрастает риск ДТП, особенно в непогоду. При этом на трассах региона ситуация не лучше, отмечают в ведомстве — там также присутствуют неочищенные от снега участки и снежные валы, которые затрудняют движение и видимость водителям.

С начала 2025 года в Свердловской области возбудили уже 25 административных производств из-за нарушений содержания дорог, их владельцам выдано порядка 200 предписаний.

Напомним, накануне на уборку снега в регионе вывели почти 300 единиц техники — в области прошел умеренный снег, в отдельных районах наблюдалась метель, изморозь, гололед.

Ирина Пичурина