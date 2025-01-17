Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Участок трассы у Нижних Серег назвали самым опасным в Свердловской области

Госавтоинспекция Свердловской области назвала 266 км трассы Пермь — Екатеринбург у Нижних Серег самым опасным для автомобилистов в регионе из-за неубранного снега, сказано в сообщении ведомства.

Фото: ГИБДД Свердловской области

Фото: ГИБДД Свердловской области

Во время проверки сотрудники Госавтоинсекции обнаружили, что разворотные петли у Нижних Серег оказались практически без уборки, из-за чего значительно возрастает риск ДТП, особенно в непогоду. При этом на трассах региона ситуация не лучше, отмечают в ведомстве — там также присутствуют неочищенные от снега участки и снежные валы, которые затрудняют движение и видимость водителям.

С начала 2025 года в Свердловской области возбудили уже 25 административных производств из-за нарушений содержания дорог, их владельцам выдано порядка 200 предписаний.

Напомним, накануне на уборку снега в регионе вывели почти 300 единиц техники — в области прошел умеренный снег, в отдельных районах наблюдалась метель, изморозь, гололед.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...