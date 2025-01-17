ГИБДД: качество уборки трассы Пермь – Екатеринбург вызывает опасения

В Госавтоинспекции Свердловской области оценили содержание дорог после снегопадов. В ведомстве выразили опасения по поводу участка трассы Пермь – Екатеринбург на 266 км.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Госавтоинспекция Свердловской области Фото: Госавтоинспекция Свердловской области

«В районе города Нижние Серги разворотные петли остались практически без уборки, что значительно увеличивает риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, особенно при неблагоприятных погодных условиях»,– говорится в сообщении ГАИ.

Помимо этого, неудовлетворительно убраны и региональные трассы. Там зафиксированы неубранные участки и снежные валы, которые затрудняют движение. В Госавтоинспекции порекомендовали водителям в зимнюю погоду быть особо аккуратными – соблюдать скоростной режим, дистанцию между машинами, использовать зимние шины. Инспекторы продолжают проверку трасс и обмениваются информацией с дорожными службами.

Анна Капустина