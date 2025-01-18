Долларом приросла земля американская

Пару недель назад избранный президент США Дональд Трамп заявил, что хорошо бы купить Гренландию. (Что это за чудо-остров, «Ъ» рассказывал тут.) Для многих это прозвучало как очередная шутка экстравагантного политика. Однако получение земель за деньги — основной способ американцев расширять владения. Таким образом страна получила более 50% своей нынешней территории.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покупка Французской Луизианы присоединила к США огромную территорию, на которой сейчас находится 15 штатов

Фото: HUM Images / Universal Images Group / Getty Images Покупка Французской Луизианы присоединила к США огромную территорию, на которой сейчас находится 15 штатов

Фото: HUM Images / Universal Images Group / Getty Images

На момент принятия конституции США в 1787 году площадь страны составляла 2,31 млн кв. км. С тех пор она увеличилась более чем в четыре раза, достигнув 9,83 млн кв. км,— и США стали третьей по размеру страной мира. Часть новых территорий была присоединена легендарными теперь первопроходцами, покорявшими индейские земли,— тот самый «Дикий Запад». Но более 55% — 5,5 млн кв. км — американцы просто купили.

Продавец Наполеон

В 1803 году Франция восстановила контроль над местом, известным как Французская Луизиана. Это важное событие должно было, как считал первый консул Франции Наполеон Бонапарт, понравиться народу и, следовательно, отвлечь его от дурных мыслей. Война с Англией, не приносившая нужных результатов, экономический кризис — все это отходило на второй план. Ведь была восстановлена справедливость. Возвращение территорий смывало позор, нанесенный некогда Франции.

Земли, о которых идет речь, составляли когда-то часть «Новой Франции» — французских владений в Америке.

Развитие Новой Франции давалось нелегко. Жители метрополии не спешили за океан, а ведь колонии в Америке должны были решить многие финансовые проблемы страны, казна которой опустошалась блистательным Людовиком XIV. И тогда придворный экономист, шотландец Джон Лоу, который, собственно и придумал план экономического восстановления Франции без ограничения королевских расходов, предложил способ заселить новые земли.

В парижских тюрьмах было объявлено, что любой из заключенных тут же получит свободу, если женится на проститутке и отправится жить в Америку.

Эксперимент удался. Но «Новая Франция» просуществовала лишь несколько десятилетий. В 1756 году началась Семилетняя война. Америка стала одним из театров боевых действий. Французы проиграли. Новая Франция была поделена между победителями. Северная ее зона отошла Англии и теперь — часть Канады. Южную получила Испания.

В начале XIX века Наполеон предложил Испании обменять Луизиану на территории в Италии. Испанцы согласились. В 1800 году был подписан соответствующий договор, а в 1803 году французы начали управлять «Французской Луизианой».

Вторая «Новая Франция» не прожила и года. Народ не заметил возвращения заморских земель, уж очень он был обеспокоен войной с Англией, кризисом и бедностью. А тут еще в другой колонии Франции (теперь она называется Гаити) вспыхнула революция. Местные жители, которым на помощь пришла желтая лихорадка, легко разделались с французами. А еще Наполеону надоело быть первым консулом, и он начал восстанавливать монархию. Все это требовало денег, причем срочно.

Ровно в это время в Париж прибыли посланники Томаса Джефферсона, которые должны были прозондировать возможность покупки колонии. И при возможности сделать соответствующее предложение. Они не успели. Наполеон удивил их, сам предложив продать Луизиану за $15 млн ($420 млн в современных деньгах). Сумма была выше той, которую обговорил Джефферсон. Но его посланники решили не ждать, пока Наполеон передумает, и ударили по рукам.

Соединенные Штаты получили территорию площадью 2,14 млн кв. км (то есть 21,8% от нынешней территории страны). Сейчас на этой земле расположены полностью или частично 15 штатов, в числе которых Канзас, Миссури, Оклахома, Колорадо, Луизиана. Сделка была безусловно выгодна для США: в современных долларах за квадратный метр территории американцы заплатили всего $197.

Индейцы-посредники

Еще одним желанным куском американского континента, который США хотели видеть своим, была испанская колония Флорида (сейчас на ней располагаются собственно Флорида и часть территории Миссисипи и Алабамы). Окрыленные успехом луизианской сделки, американцы несколько раз предлагали Испании купить колонию, но получали отказ. А потом американцам помогли индейцы-семинолы. Сами того, естественно, не желая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран После покупки Флориды на карте своей страны видели изображение орла

Фото: Buyenlarge / Getty Images После покупки Флориды на карте своей страны видели изображение орла

Фото: Buyenlarge / Getty Images

Регулярные стычки семинолов с американцами в 1816 году переросли в настоящую войну, ныне известную как Первая Семинольская. При этом атаковали они зачастую из испанской Флориды. Не потому, что испанцы поддерживали семинолов, а потому что просто не могли контролировать колонию (после окончания наполеоновских войн в Европе Испания была ослаблена).

За каждым вторжением американцев на сопредельные земли следовал официальный протест, но в итоге испанцы пришли к выводу, что больше не могут удерживать колонию.

Тем более что у нее появились проблемы посерьезнее — в испанских колониях в Латинской Америке начались восстания, которые вскоре перешли в полноценную войну за независимость. В 1819 году Испания и США подписали так называемый Договор Адамса—Ониса. В соответствии с ним испанская Флорида переходила Соединенным Штатам. Договор еще содержал положения, которые урегулировали территориальные пограничные споры.

Соглашение 1819 года часто называют договором о покупке Флориды, хотя формально ее не было. Испания вполне добровольно передавала США колонию, а Соединенные Штаты выплатили компенсацию Испании за ущерб, нанесенный ей американскими войсками, боровшимися с семинолами. Сумма — $5 млн (примерно $125 млн в современных деньгах).

Как бы ни называлась эта сделка, в финансовом отношении она была для американцев куда менее выгодной, чем предыдущая. США стали больше на 186,7 тыс. кв. км (чуть менее 2% всей современной территории страны), заплатив за один квадратный километр в нынешних ценах около $760.

Непродажные мексиканцы

В 1848 году последовало очередное масштабное расширение США — у Мексики были приобретены земли 1,36 млн кв. км. Это более половины тогдашней территории Мексики — и соответствует 13,8% нынешних США. Это приобретение (для продавца) было еще менее добровольным, чем покупка Флориды. Ему предшествовала Американо-мексиканская война 1846–1848 годов. По сути, деньги лишь подсластили пилюлю для мексиканцев, которые еще долго воспринимали сделку как страшное унижение для своей страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Договор о продаже земель был заключен США и Мексикой в 1848 году — и еще долго воспринимался мексиканцами как ужасное унижение

Фото: JOSЙ ROMERO MATA / NOTIMEX / Notimex / AFP Договор о продаже земель был заключен США и Мексикой в 1848 году — и еще долго воспринимался мексиканцами как ужасное унижение

Фото: JOSЙ ROMERO MATA / NOTIMEX / Notimex / AFP

Поводом для начала боевых действий послужило присоединение в 1845 году к США Техаса после его непродолжительной войны за независимость от Мексики. Конфликт с Соединенными Штатами стал настоящей катастрофой для мексиканцев. Они терпели поражение за поражением, а в 1847 году американцы захватили столицу — Мехико. Правивший тогда страной генерал Антонио де Санта-Анна бежал, а новые власти начали переговоры с США.

Их итогом стало соглашение о покупке огромной территории, которую теперь занимают штаты Юта, Невада, Калифорния и Колорадо, за $15 млн (около $600 млн в современных долларах). Еще чуть более $3 млн (нынешние $120 млн) Мексика получила в качестве различных компенсаций. Таким образом эта сделка обошлась США в $530 за кв. км.

На этом, впрочем, американцы не остановились. Через пять лет США докупили еще некоторое количество мексиканской земли.

Эту сделку теперь называют «покупкой Гадсдена» — по имени посланника США в Мексике Джеймса Гадсдена, который, собственно, ее и устроил. За 76,8 тыс. кв. км — что соответствует примерно 0,8% современной территории страны — на юге нынешних штатов Аризона и Нью-Мексико американцы уплатили $10 млн ($410 млн в переводе на современные доллары). Или $5,3 тыс. за кв. км.

Щедрость Гадсдена объясняется тем, что первоначально он планировал купить куда большую территорию — примерно треть всей Мексики. И для этого у дипломата были свои, вполне коммерческие интересы. Гадсден был акционером нескольких железнодорожных компаний и мечтал построить трансконтинентальную линию на юге США. Она должна была проходить и по территориям, на тот момент принадлежавшим Мексике. Однако столь масштабные территориальные уступки (пусть даже и за деньги) вызвали невероятное возмущение в стране, еще не оправившейся от предыдущей продажи. Да и в самих США большого энтузиазма план Гадсдена не вызвал. Так что в итоге сделка оказалась скромнее.

Холодильник как товар

В 1867 году очередь дошла до России. У императора Александра II было что предложить Америке — Аляска.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Единственным плюсом покупки «куска льда» у России американские карикатуристы сочли недовольство Британии (на рисунке на заднем плане)

Фото: Getty Images Единственным плюсом покупки «куска льда» у России американские карикатуристы сочли недовольство Британии (на рисунке на заднем плане)

Фото: Getty Images

В России рассматривали возможность ее продажи еще с Крымской войны, понимая, что в случае нового конфликта территорию будет практически невозможно защитить и она окажется под контролем Великобритании. Кроме того, если Россия и проявляла когда-то интерес к этому региону, то к середине XIX века он практически испарился: число постоянных русских поселенцев там не превышало 400 человек. Проблема заключалась лишь в том, что покупателя на далекую, холодную и, кажется, совершенно бесполезную землю не находилось. Поначалу даже американцы не проявляли интереса к этой территории.

Ситуация изменилась после того, как в 1861 году президент Авраам Линкольн назначил государственным секретарем США Уильяма Сьюарда, известного политика и приверженца территориального расширения США. К нему в 1866 году и обратился российский посланник Эдуард Стекль. Итогом переговоров стало заключение 30 марта 1867 года сделки. Америка покупала Аляску за $7,2 млн (около $150 млн в современных долларах). Это второе по масштабу приобретение: США получили 1,72 млн кв. км (17,5% от нынешней территории страны). Впрочем, в пересчете на один квадратный километр ($87 в современных деньгах) Аляска досталась американцам задешево.

По понятным причинам это самый известный в России случай покупки Соединенными Штатами территорий.

До сих пор периодически обсуждают, не прогадала ли Россия, продав свои североамериканские владения. Однако на момент заключения сделки больше споров шло в США.

Большинству американцев было совершенно непонятно, зачем им какая-то земля на Крайнем Севере континента, которая даже не имеет общей границы с США. Тем более если учесть, что значительная часть ее находится за полярным кругом и покрыта льдом и снегом большую часть года.

Особым поводом для подозрений было то, что вовсе не США выступили инициаторами покупки. Сделка стала поводом для язвительных шуток в адрес госсекретаря. Ее неофициальным названием стала «Сьюардова глупость», а саму Аляску называли «холодильником Сьюарда». Кто-то даже предлагал проверить, не является ли Сьюард русским агентом, отдавшим ни за что тирану из Санкт-Петербурга очень много американских денег. До официальных обвинений дело не дошло, но споров в Конгрессе было много. Достаточно сказать, что Конгресс разрешил передать деньги за Аляску только через год после подписания соглашения.

После заключения сделки с Россией Сьюард начал переговоры с Данией о приобретении оптом принадлежавших им Гренландии и Исландии за $5,5 млн (в нынешних деньгах — примерно $117 млн). Однако после начавшегося скандала переговоры прекратились.

Мнение же американцев к Аляске поменялось только в 1890-е, когда там нашли золото.

Товарно-островные отношения

Последней крупной покупкой США было приобретение в 1917 году датской Вест-Индии — сейчас это американские Виргинские острова. Кстати, этой территорией интересовался еще все тот же Сьюард, но тогда тема быстро заглохла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Покупка Виргинских островов за баснословные деньги была вызвана не их красотой, а стратегическим положением

Фото: Angelo Cavalli / AGF / Photononstop / AFP Покупка Виргинских островов за баснословные деньги была вызвана не их красотой, а стратегическим положением

Фото: Angelo Cavalli / AGF / Photononstop / AFP

Решение Дании продать свою заморскую колонию также было вызвано войной, в которой страна даже не участвовала. Просто с началом Первой мировой появилась угроза захвата этих островов немцами. Причем вовсе не из стремления досадить Дании, которая в той войне объявила о нейтралитете, а из сугубо стратегических соображений. Захватив острова, Германия укрепила бы свои позиции в относительной близости от Панамского канала.

И Дания начала переговоры о продаже проблемной колонии с США. В 1916 году в Дании прошел референдум по вопросу продажи островов — более 90% жителей колонии и более 60% всех жителей страны высказались за это. В итоге в 1917 году был заключен договор, по которому эта территория отходила США — а Дания получала куда больше, чем если бы в свое время продала Гренландию и Исландию — $25 млн (около $616 млн в современных долларах). Столь высокая цена объяснялась как раз стратегически важным положением островов. Что же до важности присоединения для роста территории страны, то площадь США увеличилась лишь на 400 кв. км (0,004% от всей территории США). А цена 1 кв. км в этом случае составила $62,5 тыс.

Яна Рождественская