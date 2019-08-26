10 завоеваний золотом

История знает немало случаев, когда государства прирастали территориями не в результате войн, интриг или колонизаций, а по итогам банальных торгов. Вот прецеденты.

Подготовила Марина Колоколова

Остров Манхэттен

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Открыв остров, который ныне величают «сердцем Нью-Йорка», в 1609 году, голландцы построили на нем форт Новый Амстердам, после того как в 1626-м губернатор Новых Нидерландов Петер Минейт выкупил у местных индейцев (они жили на территории нынешнего квартала Инвуд) остров за безделушки (бижутерию, одежду, ножи), стоившие не более 60 гульденов (24 доллара). Теперь Манхэттен — историческое ядро Нью-Йорка и одно из его пяти боро (административная единица деления города) с населением 1 млн человек, а оценка земель острова составляет, ориентировочно, 49 млрд долларов.

Колонии Курляндии

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На территории современной Латвии с 1561 по 1795 год находилось небольшое Герцогство Курляндское. Во времена правления герцога Якоба фон Кеттлера у него появились свои колонии — остров Тобаго у берегов Центральной Америки и форты в устье реки Гамбия в Африке. Северная война 1655–1660 годов подорвала могущество Курляндии и лишила ее возможности защищать свои колонии. В 1659-м Новая Курляндия в Африке была отдана Нидерландам, а остров Тобаго был продан Великобритании в 1690 году за неизвестную сумму. Ныне Тобаго входит в состав независимого государства Тринидад и Тобаго.

Ингерманландия, Эстляндия и Лифляндия

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В 1721-м по итогам Северной войны (шла с 1700 года) русские войска захватили Прибалтику, Финляндию, делали вылазки на территорию Швеции. Ништадтский мир зафиксировал победу, но очень выгодным не был: Финляндию Петр I вернул Швеции. По договору к России перешла Ингерманландия, часть Карелии, Эстляндия и Лифляндия, но пришлось платить Швеции 2 млн ефимков (1,3 млн серебряных рублей) компенсации. Вложение оказалось рискованным: в наши дни Эстляндия — северная часть Эстонии, а Лифляндия — часть Латвийской и Эстонской республик.

Луизиана

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В истории США покупка земель, а не их завоевание, была частой практикой. Первой крупной сделкой правительства Соединенных Штатов стало приобретение в 1803 году у Франции Луизианы — территории площадью 2,1 млн квадратных километров. Первоначально США намеревались купить у Франции только Новый Орлеан с окрестностями, но неожиданно Наполеон, крайне нуждавшийся в средствах на военные цели, предложил им всю Луизиану за 15 млн долларов (80 млн франков). Теперь на этой территории расположены шесть штатов целиком и еще девять частично.

Флорида

Кроме Луизианы существует еще несколько примеров приобретения земель американцами. Так, договор Адамса—Ониса, подписанный в 1819-м между США и Испанией, зафиксировал безвозмездную передачу Флориды от Испании Соединенным Штатам. Однако в документе указывалось, что он не касается подданных королевства. Любой испанец мог требовать компенсацию за причиненные неудобства. Для урегулирования этих споров была учреждена специальная комиссия. По итогам ее работы американское правительство выплатило подданным Испании около 5 млн долларов.

Форт-Росс в Калифорнии

Фото: Fine Art Images / DIOMEDIA

В 1812 году русские основали в Калифорнии Форт-Росс для снабжения Аляски продовольствием. Землю русские купили у индейцев за одеяла, штаны, топоры, мотыги и бусы. Все время существования колония была убыточной. А в итоге необходимость в Форт-Россе и вовсе отпала. В 1841-м он был продан за 42 857 рублей серебром предпринимателю и землевладельцу из США Джону Саттеру, который, по свидетельству ревизионного инспектора П. Головина, недоплатил 37,5 тысячи рублей. Ныне Форт-Росс — популярная достопримечательность штата Калифорнии.

Южная Калифорния

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В XIX веке американский дипломат Джеймс Гадсден загорелся идеей построить железную дорогу, которая соединила бы атлантическое побережье с тихоокеанским. После долгих споров с властями США бизнесмену удалось добиться своего. За земли, расположенные южнее реки Хила и западнее Рио-Гранде, в 1853 году он заплатил 10 млн долларов. Ныне эти территории составляют часть штатов Аризона и Нью-Мексико. Это было последнее серьезное расширение материковой части территории США, сформировавшее их границу с Мексикой.

Аляска

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Аляска была продана в 1867-м, в царствование Александра II, за 7,2 млн долларов. Убыточная, слабо защищенная (это стало ясно в ходе Крымской войны), с трудом снабжавшаяся через полмира, Русская Америка едва сводила концы с концами. В то же время Россия видела больший потенциал в экспансии в Среднюю Азию с перспективой выхода к южным морям. Американцы быстро обнаружили на новой территории золото, о чем русское правительство знало, но скрывало: узнай об этом Великобритания, можно было лишиться Аляски бесплатно. В этом еще один резон, который заставил императора торопиться с продажей Аляски.

Филиппины

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В 1896 году на Филиппинах началось восстание против испанского владычества. Жители Филиппин хотели независимости, но в одиночку одолеть Испанию не могли. На горизонте оказались США, которые обещали филиппинцам независимость и начали с Испанией войну. За два месяца до ее окончания Филиппинская республика объявила о своей независимости, но она была не признана США. В 1898-м США купили Филиппины у Испании за 20 млн долларов и оставили на островах свои военные базы. Полную независимость от США Филиппины получили только в 1946 году, после Второй мировой войны.

Виргинские острова

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В XVII веке Дания завела себе колонии в Карибском море, на Виргинских островах. Датчане торговали ромом и рабами. Но после запрета работорговли и падения цен на сахар колонии стали убыточными. В 1865-м Авраам Линкольн предложил датчанам продать острова. Но, пока те раздумывали, новый президент США Улисс Грант отказался от сделки. В 1915 году возникла угроза оккупации Датской Вест-Индии немецкими войсками, и США снова предложили Дании продать острова. В итоге американцы купили Виргинские острова за 25 млн долларов, что равнялось полугодовому бюджету Дании.