Трамп заявил о первых контактах с Си после победы на выборах
Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторое время назад связался с председателем КНР Си Цзиньпином впервые после победы на президентских выборах. По его словам, вопрос Тайваня не обсуждался, были затронуты «другие темы».
Дональд Трамп (слева) и Си Цзиньпин на саммите G20 в Японии в 2019 году
Фото: Kevin Lamarque / Reuters
В интервью NBC Дональд Трамп рассказал, что около трех дней назад «направил сообщение» Си Цзиньпину, после чего они поддерживают связь. «У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Мы на связи»,— сказал избранный президент. Последний раз они встречались в июне 2019 года на саммите G20 в Японии.
Си Цзиньпин после состоявшихся 5 ноября американских выборов направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул: Китай и США «выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации». Он выразил готовность сотрудничать с новой президентской администрацией. CNN сообщал и о телефонных переговорах сторон вскоре после выборов, но МИД КНР эту информацию отрицал.
Дональд Трамп, в бытность 45-м президентом США ограничивавший импорт товаров из Китая и увеличивавший пошлины на китайскую продукцию, в президентской программе обещал отменить статус наибольшего благоприятствования в торговле с Китаем (это позволит Вашингтону вводить любые тарифы). В случае победы на выборах он также обещал «разъединить» Россию и Китай. При этом господин Трамп называл китайского лидера «блестящим парнем».
Об отношениях Китая с уходящей и переходной администрацией — в материале «Ъ» «Пишем Байден, Трамп в уме».