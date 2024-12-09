Трамп заявил о первых контактах с Си после победы на выборах

Избранный президент США Дональд Трамп сообщил, что некоторое время назад связался с председателем КНР Си Цзиньпином впервые после победы на президентских выборах. По его словам, вопрос Тайваня не обсуждался, были затронуты «другие темы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп (слева) и Си Цзиньпин на саммите G20 в Японии в 2019 году

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Дональд Трамп (слева) и Си Цзиньпин на саммите G20 в Японии в 2019 году

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В интервью NBC Дональд Трамп рассказал, что около трех дней назад «направил сообщение» Си Цзиньпину, после чего они поддерживают связь. «У меня очень хорошие отношения с президентом Си. Мы на связи»,— сказал избранный президент. Последний раз они встречались в июне 2019 года на саммите G20 в Японии.

Си Цзиньпин после состоявшихся 5 ноября американских выборов направил Дональду Трампу поздравительную телеграмму, в которой подчеркнул: Китай и США «выигрывают от сотрудничества и проигрывают от конфронтации». Он выразил готовность сотрудничать с новой президентской администрацией. CNN сообщал и о телефонных переговорах сторон вскоре после выборов, но МИД КНР эту информацию отрицал.

Дональд Трамп, в бытность 45-м президентом США ограничивавший импорт товаров из Китая и увеличивавший пошлины на китайскую продукцию, в президентской программе обещал отменить статус наибольшего благоприятствования в торговле с Китаем (это позволит Вашингтону вводить любые тарифы). В случае победы на выборах он также обещал «разъединить» Россию и Китай. При этом господин Трамп называл китайского лидера «блестящим парнем».

Об отношениях Китая с уходящей и переходной администрацией — в материале «Ъ» «Пишем Байден, Трамп в уме».